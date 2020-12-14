Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor

14.12.2020 15:40
Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor, System.String[]

Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyorSİVAS'ta bulunan Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi sporculara eğitim vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor

SİVAS'ta bulunan Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi sporculara eğitim vermeye devam ediyor. Kentte kar yağmamasına rağmen merkez meraklılara ve sporculara kayak yapma fırsatı sağlıyor. Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre uzaklıkta olan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'de sezon kar yağışının olmaması nedeniyle açılmadı. Kayak keyfinden vazgeçmek istemeyen kayak severler ve sporcular ise çözümü kayak simülasyon merkezinde buldu. Sivas Valiliği'nin katkılarıyla kent merkezine kurulan ve şu an itibariyle Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi olan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi sporculara kayak keyfini yaşatıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşların alınmadığı simülasyon merkezinde bugünlerde sadece sporcular antrenman yapabiliyor.'TÜRKİYE'DE TEK MERKEZ'Kayak Antrenörü İlhan Erzurum kayam simülatör merkezinin Türkiye'de tek olduğunu belirterek, Simülasyon merkezimiz Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yapıldıktan sonra Sivas ve çevre illerde kayak sporunun tanınması ve yaygınlaşması amacıyla yapıldı. Türkiye'de bundan 1 tane var. Daha önce 3 tane vardı ama 1'i İstanbul'da kapandı. Diğeri ise askeri amaçlı kullanılıyor. Sivilde sadece Sivas'ta var. Şu anda pandemi süreci olduğu için sporcuların performansı gerilemesin diye sadece onlar çalışıyor. Kısıtlı bir izin alındı. Pandemi olmadan önce herkese açıktı. Herkes istediği zaman burada kayak eğitimi alabilir. Burası normalde herkese açık bir yer dedi.

Merkezde kayak eğitime alan sporcular ise, kar olmasa bile eğitimlerini devam ettirebilme açısından merkezin çok değerli olduğunu, uzman antrenörleri eşliğinde, kendilerini her an hazır tutabildiklerini dile getirdi.


Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor
Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor
Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor
Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor
Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor
Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor

Türkiye, Turizm, Sivas, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Türkiye Futbol Federasyonu, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi
Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti         
16:14
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada         
14:04
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 16:21:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei