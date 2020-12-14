Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin tek kayak simülatörü, sporcuları yarışlara hazırlıyor

SİVAS'ta bulunan Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi sporculara eğitim vermeye devam ediyor. Kentte kar yağmamasına rağmen merkez meraklılara ve sporculara kayak yapma fırsatı sağlıyor. Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre uzaklıkta olan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'de sezon kar yağışının olmaması nedeniyle açılmadı. Kayak keyfinden vazgeçmek istemeyen kayak severler ve sporcular ise çözümü kayak simülasyon merkezinde buldu. Sivas Valiliği'nin katkılarıyla kent merkezine kurulan ve şu an itibariyle Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi olan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi sporculara kayak keyfini yaşatıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşların alınmadığı simülasyon merkezinde bugünlerde sadece sporcular antrenman yapabiliyor.'TÜRKİYE'DE TEK MERKEZ'Kayak Antrenörü İlhan Erzurum kayam simülatör merkezinin Türkiye'de tek olduğunu belirterek, Simülasyon merkezimiz Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yapıldıktan sonra Sivas ve çevre illerde kayak sporunun tanınması ve yaygınlaşması amacıyla yapıldı. Türkiye'de bundan 1 tane var. Daha önce 3 tane vardı ama 1'i İstanbul 'da kapandı. Diğeri ise askeri amaçlı kullanılıyor. Sivilde sadece Sivas'ta var. Şu anda pandemi süreci olduğu için sporcuların performansı gerilemesin diye sadece onlar çalışıyor. Kısıtlı bir izin alındı. Pandemi olmadan önce herkese açıktı. Herkes istediği zaman burada kayak eğitimi alabilir. Burası normalde herkese açık bir yer dedi.

Merkezde kayak eğitime alan sporcular ise, kar olmasa bile eğitimlerini devam ettirebilme açısından merkezin çok değerli olduğunu, uzman antrenörleri eşliğinde, kendilerini her an hazır tutabildiklerini dile getirdi.