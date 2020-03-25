Türkiye'nin tek kukla tiyatrosu çocuklar için internette - Son Dakika
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Türkiye'nin tek kukla tiyatrosu çocuklar için internette

7 saat önce

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınına karşı yetkililer ve sanatçılardan yapılan "Evde kalın" çağrısına bir destek de Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin tek çocuk kukla tiyatrosu olan Uçaneller Kuklaevi'nden geldi.

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Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınına karşı yetkililer ve sanatçılardan yapılan "Evde kalın" çağrısına bir destek de Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin tek çocuk kukla tiyatrosu olan Uçaneller Kuklaevi'nden geldi. Çocukların evde kalmasına destek olmak için oyunlarını Youtube üzerinden yayınlamaya başlayan sanatçılardan Mesut Sarıoğlu, "Bu zor sürece sanatçılar olarak katkı vermek istedik" dedi.


Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı yeni tip korona virüs salgını kapsamında yetkililer ve toplumun tüm kesimleri vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda evde kalma yönündeki çağrılara bir destek de Türkiye'nin tek çocuk kukla tiyatrosundan geldi. Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Uçaneller Kuklaevi ekibi, çocuklar için sergiledikleri kukla oyunlarını Youtube kanalları üzerinden yayınlamaya başladı. Çocukları evde kalmasına destek olmak istediklerini söyleyen kuklaevinin kurucusu sanatçı Mesut Sarıoğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.


"Zor koşullardan geçiyoruz"


Dünyanın ve Türkiye'nin zor koşullardan geçtiğini söyleyen Mesut Sarıoğlu, "Çocuklar evdeler. Onlarla buluşamıyoruz. Her hafta sahne açan bir topluluktuk biz. Bu zor sürece sanatçılar olarak katkı vermek istedik. Oyunlarımızı Youtube'da bulunan kanalımıza aktardık. Önümüzdeki günlerde eldeki basit malzemelerle kukla yapımları ve masallarla bu alanı genişletmeyi düşünüyoruz. Zor bir süreç. Buna herkesin katkı vermesi gerekiyor. Elimizden gelen de bu" diye konuştu.


"Sanat çok önemlidir"


Bu süreçte çocukları sanatsal olarak aktif hale getirmeyi planladıklarını kaydeden Sarıoğlu, "Farklı bir şey daha planlıyoruz. Çocuklarımız bize katılırlarsa çok mutlu olacağız. Evde kendi yaptıkları etkinlikleri, anlattıkları masalları bize gönderirlerse birlikte etkileşim içerisinde olabiliriz. Bu süreci daha kolay ve rahat atlatabiliriz. Sanat çok önemlidir. Çocukların bu kaynaklardan beslenmesi çok önemlidir" dedi.


İlk oyunlar sergilendi


Sarıoğlu, Altın Top ile Kırmızı Başlıklı Kız isimli oyunlarının internette yayınlanmaya başladığını söyleyerek, çocukların kendilerine Youtube üzerinden isimlerini yazmaları halinde ulaşabileceklerini kaydetti. Sarıoğlu şöyle devam etti:


"Şu anda fiziki koşullar buna uygun olmadığı için bizler de böyle bir yöntem seçtik. İki oyunumuzu 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü ile 21 Mart Dünya Kukla Günü'nde yayınladık. Oyunlarımızın biri Altın Top, biri de Kırmızı Başlıklı Kız. Bunun devamı gelecek. Çocuklarımızı, oyunları buradan izlemeye davet ediyoruz. Kendi yaptıkları, oynadıkları oyunları, okudukları masalları bize göndermelerini istiyoruz." - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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