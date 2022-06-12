ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor

12.06.2022 10:59

Eskişehir 112 Ambulans Servisi tarafından kurulan motosikletli ekipler, kentteki vakalara ortalama 3 dakikada ulaşım sağlayabiliyor.

Eskişehir 112 Ambulans Servisi tarafından kurulan motosikletli ekipler, kentteki vakalara ortalama 3 dakikada ulaşım sağlayabiliyor.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, yaz sezonuyla birlikte vakalara daha hızlı ulaşım sağlamak amacıyla her bir motosiklette 2 kişinin bulunduğu, toplam 12 kişinden oluşan 6 motosikletli ekibi hizmete aldı.

Yaklaşık 20 gündür yollarda olan motosikletli acil tıp teknikerleri (ATT) trafiğin kilitlendiği ya da yoğun olduğu zamanlarda kara ambulanslarının giremediği noktalara girerek hızlı acil müdahalede bulunuyor.

Normal bir ambulansta var olan tüm donanıma sahip olan motosikletli ATT'ler hizmete alındığı son 20 günde 170 vakaya ulaşım sağladı.

Eskişehir'de 4 yıldır görev yapan Türkiye'nin tek kadın motosikletli acil tıp teknisyeni olan Sabiha Sözer ve arkadaşları ambulansın giremediği yerlere tam donanımlı motosikletle 3 dakikalık sürede vakalara ulaşıyor.

Sivil hayatında da bir motosiklet kullanıcısı olan Sabiha Sözer gazetecilere, hem motosiklet kullanmanın hem de görevini yapmanın kendisine çok gurur verdiğini söyledi.

"Tek farkımız tekerlek sayımız"

Yaklaşık 4 yıldır ATT olarak çalışan Sözer, motosiklette kara ambulanslarında bulunan tüm donanıma sahip olduğunu vurgulayarak, dar sokaklar ve yoğun trafikte bile kolay ve hızlı bir ulaşım sağlayarak vakalara müdahale ettiklerini kaydetti.

Sözer, şunları söyledi:

"Ben, 'tek farkımız tekerlek sayımız' diyorum. Taşıma ekipmanı dışında monitörümüz, ilaçlarımız, her şeyimiz tam. Gittiğimiz tüm hastalara eksiksiz müdahale yapabiliyoruz. Eskişehir araç ve yaya trafiği yönünden yoğun bir şehir. Vakalara ulaşımımız bu yüzden kara ambulanslarıyla bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama motosiklet ambulansla daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. En büyük avantajımız bu. Hastamıza daha kısa sürede ulaşıp daha etkin müdahale yapabiliyoruz."

Sözer, kent trafiğinde sürücülerin, motosiklet ambulansa alışamadıklarını ve bu nedenle zaman zaman yol vermeyen sürücülere rastladıklarını belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sürücülerle bazen yol verme konusunda sıkıntılarımız oluyor. Araç sürücüleri daha anlayışlı olurlarsa, ambulansımızın sirenlerini gördüklerinde ve duyduklarında yol verirlerse vakaya ulaşımımız daha kısa sürecektir. Bizler için 1 saniye çok çok kıymetli. Kendilerinden bu hususta anlayış bekliyoruz. Bazen, 'çok acil vakaya mı gidiyorsunuz' şeklinde tepkiler bile alabiliyoruz. Ama motosiklet ambulansa tam olarak aşina değiller. Tanıdıkça ve yaptığımız müdahalelerin farkına vardıkça onların da anlayışları ve hassasiyetleri artacaktır diye düşünüyorum. Sevdiğim iki şeyi aynı anda yapabiliyorum. Eskişehir'in tüm noktalarına gidiyoruz. Eskişehir'in tüm noktalarına ortalama 3 dakikada ulaşım sağlıyoruz. Sezonumuz 20 gün önce açıldı. Biz bu 20 günlük sürede toplam 170 vakaya gittik ve hastalara müdahale ettik."

ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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