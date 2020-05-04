Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yolda - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yolda - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yolda

6 saat önce

Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yola çıktı.

Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yolda, System.String[]

Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yola çıktı. Tren, Bilecik Bozüyük'den Kırgızistan'ın Oş şehrine alüminyum elektrik kablosu taşıyor.


Demiryolu ve konteyner taşımacılığı temassız taşıma özelliği ile uluslararası karayolu gümrük kapılarında yaşanılan sıkıntılar, salgından dolayı oluşan temas riski gibi sebeplerden dolayı bir kez daha sıkıntılı süreçlerin çözümü konusunda en önemli taşıma modülü konumuna geldi. Demir yolu sadece iki makinist ile temassız gerçekleştirilebilen bir operasyon olma özelliği nedeniyle temasın en az olması gereken bu dönemde, salgının yayılmasına engel olarak ticaretin ve tedarik zincirinin devam etmesi için çok önemli bir avantaj sağlıyor.


Türkiye'nin tek seferde en uzağa giden en uzun ihracat treni yola çıktı. Arkas Lojistik'in yaptığı taşımada Bilecik Bozüyük'den Kırgızistan'ın Oş şehrine alüminyum elektrik kablosu götürülüyor. 30 Nisanda yola çıkan ihracat treni, 30 vagon 60 konteynerden oluşuyor. Yaklaşık 5.500 km mesafe katedecek tren; Türkiye'den çıkan, tek seferde en uzun-en çok konteynerden oluşan- ve en uzak mesafeye giden ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.


Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, "Uzun yıllardır demir yoluna önem vererek ve yatırıma devam ediyoruz. Öngörülü yatırımları ile müşterilerine ihtiyacı olduğu anda en uygun çözümü sunmak amacımız. demir yolu yatırımı da buna bir örnek oldu. Salgın nedeniyle karayolu gümrük kapılarında yaşanılan sıkıntılar, temas riski gibi sebeplerden demiryolu taşımacılığı en önemli taşıma modülü konumuna geldi. Bakü-Tiflis- Kars (BTK) hattında halihazırda Türkiye'den Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine taşıdığımız yük 65 bin tonu geçti; hatta taşınan toplam yükün neredeyse yarısını yükleniyoruz. Haftada bir olan seferleri haftada ikiye çıkarmayı hedefliyoruz. Halihazırda Mersin- Yenice ve İzmit- Kartepe'de iki kara terminali planımız devam ediyor. Filomuzda 700'den fazla vagon bulunuyor. BTK Demir yolu Hattı'nda Türkiye'den ilk treni yükleyerek tarifeli seferleri başlatan şirket konumundayız. Özellikle bu süreçte ihracatçılarımızın artan taleplerini bu şekilde karşılayacak ve bu dönemde gerek sanayicimizin gerekse devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kırgızistan, Bozüyük, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:09 Kaynak: İHA


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