Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Air Show öncesi diğer hava unsurları da prova uçuşu yaptı.

Türkiye 'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir 'in 9 Eylül 'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı gösteri uçuşunun provasını yaptı.

Kaynak: AA

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