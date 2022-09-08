Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı - Son Dakika
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Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

08.09.2022 20:38
Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı gösteri uçuşunun provasını yaptı.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı gösteri uçuşunun provasını yaptı.

Şener, etkinlikler kapsamında yarın düzenlenecek Air Show öncesinde, İzmir Körfezi üzerinde akrobasi antrenmanı gerçekleştirdi.

Şener'in, üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla gökyüzünde yaptığı prova uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.

Air Show öncesi diğer hava unsurları da prova uçuşu yaptı.

Şener, uçuş sırasında kokpit içinden kaydedilen görüntülerini Anadolu Ajansıyla paylaştı.

YORUMLAR
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8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak 8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak Saygılı: 'İzmir'in kurtuluşu, bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur' Saygılı: 'İzmir'in kurtuluşu, bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur'
Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı - Son Dakika
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