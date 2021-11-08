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Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı - Son Dakika

Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı

08.11.2021 12:52

Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı 11 yıl önce hobi olarak başladığı solo dağ tırmanışını '81 il 81 Zirve Anadolu Parsı' projesine dönüştüren Türkiye'nin tek solo dağcısı Erdek Cennet Muğla'da Sandras Dağı'na tırmandı.

Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı

11 yıl önce hobi olarak başladığı solo dağ tırmanışını '81 il 81 Zirve Anadolu Parsı' projesine dönüştüren Türkiye'nin tek solo dağcısı Erdek Cennet Muğla'da Sandras Dağı'na tırmandı.

MUĞLA - '81 il, 81 zirve' projesi kapsamında solo tırmanışlarını sürdüren Türkiye'nin tek solo dağ tırmanışçısı Erdek Cennet, proje kapsamında 45'inci tırmanışını Muğla'nın 2 bin 329 metre yüksekliğindeki Köyceğiz ilçesi sınırlarında bulunan Sandras Dağı'na yaptı.

Toros dağlarının batı ucunda yer alan Sandras Dağı, Çiçek Baba zirve tırmanışına sabah erken saatlerde başlayan Erdek Cennet, toplamda 4 saatlik tırmanıştan sonra 629 metre irtifa tırmandıktan sonra saat 12.00'da 2 bin 329 metredeki Çiçek Baba zirvesine ulaştı.

Türkiye'nin ilk ve tek solo dağcısı Erdek Cennet, solo olarak kamp yükü ile Ağrı Dağı 5 bin 137 metrede 3 gün 2 gece yüzde 11 oksijen miktarında kalarak dünya rekoru gerçekleştirdi. Yine Türk dağcılık tarihinde birer ilk olan 3 farklı zamanda art arda 3 günde 3 ilde 3 zirve ardından art arda 5 günde 5 farklı ilde 5 zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi.

Solo dağ tırmanışçısı Erdek Cennet, "81 ilde 81 zirve solo tırmanış Anadolu parsı unvanı projem kapsamında 81 ilimizdeki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine solo tırmanış yapıyorum. Ülkemizde 81 ildeki 81 zirveye tırmanış yapacak olan solo alpinistlere Anadolu Parsı unvanı verilmesi yönünde hazırlık olan projem kapsamında 45'inci il Muğla, 45'inci zirvem 2 bin 329 metre yükseklikteki Sandras dağı tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Güzel Muğla ilimizin Köyceğiz ilçesine bağlı Ağla köyü Gökçeova Göleti'nden 2 bin 295 metre irtifadaki Sandras Dağı rota başlangıcına Bin 700 metre rakıma kadar Muğla'da dağcı ve doğasever dostum Coşkun Aktaş ulaşımımda yardımcı oldu. Köyceğiz gölünün kuzeyinde olan zirvenin hemen aşağısında Kartal Göleti muhteşem. Muhteşem ötesi doğa güzellikleriyle beraber 2 saatte tırmanış etkinliğimi kamp alanına ulaşarak başarıyla tamamladım. Zirve tırmanışından sonra Muğla ilimizin doğa güzelliklerini yaşama imkanı buldum. Toparlar şelalesinde zirve yorgunluğumu attım" dedi.

Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı
Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı
Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı
Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı

Toros Dağları, Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tek solo dağcısı Sandras Dağına tırmandı - Son Dakika


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