Üye Girişi
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR

15.08.2021 09:39

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen ve 2007 yılında aldığı işletme ruhsatıyla dünyada ilk, Türkiye'de ise tek 'üniversite havalimanı' olarak tarihe geçen Hasan Polatkan Havalimanı, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin...

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen ve 2007 yılında aldığı işletme ruhsatıyla dünyada ilk, Türkiye'de ise tek 'üniversite havalimanı' olarak tarihe geçen Hasan Polatkan Havalimanı, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin yolcuya hizmet veriyor. Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Haftada 20 civarında sefer oluyor. Pandemi öncesinde yıllık yolcu sayısımız 100 bin civarındaydı. Geçen yıl pandemiye rağmen 47 bin yolcu havalimanımızdan faydalandı" dedi.

Hasan Polatkan Havalimanı, 1989'da ilk olarak ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin temellerini oluşturan Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun Pilotaj ve Hava Trafik Kontrolü bölümlerinin eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 'Eskişehir Anadolu Havaalanı' olarak trafiğe açıldı. Daha sonra çeşitli hava yolu işletmelerince İstanbul-Eskişehir- Bodrum ve İstanbul-Eskişehir hatlarında tarifeli seferler düzenledi. 2007'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce 'Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği' kapsamında ruhsatlandırılan 21'inci havalimanı oldu. Hasan Polatkan Havalimanı, bu ruhsata sahip dünyada ilk ve Türkiye'de tek üniversite havalimanı olma unvanını aldı.

Hava yolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda 2011'de gerçekleştirilen altyapı çalışmasıyla 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist boyutlarına ulaşan Hasan Polatkan Havalimanı; Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin yolcuya hizmet veriyor. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla yolcu sayısı 27 bine ulaşan havalimanı trafiği, yaz döneminde artarak devam ediyor.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE 47 BİN YOLCU FAYDALANDI'

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, geçen yıl pandemi döneminde 47 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirterek, "Şu anda Belçika, Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere 4 ülkedeki 6 farklı noktaya uluslararası uçuş gerçekleştiriyoruz. Özellikle Brüksel'de ikamet eden hemşerilerimizin Türkiye'ye gelme talepleri kapsamında ilk uçuşlar Belçika'ya başladı. Haftada 20 civarında sefer oluyor. Pandemi öncesinde yıllık yolcu sayımız 100 bin civarındaydı. Geçen yıl pandemiye rağmen 47 bin yolcu havalimanımızdan faydalandı. Havalimanımız sadece Eskişehir'e değil bölgeye de hizmet veriyor. Daha çok uluslararası uçuşlar ama hava taksi, yangın söndürme uçakları, ambulans uçak hizmeti, CIP-VIP uçuşları da yapılıyor. Sahip olduğu ruhsatla birlikte Türkiye'de 21'inci ruhsatlı havalimanı olarak adlandırılıyor. Dünya genelinde de bu ruhsata sahip olan ilk ve tek üniversite havalimanı olarak tarihe geçmiş durumda" diye konuştu.

Brüksel'den uçakla Eskişehir'e gelen Kübra Kabal, havalimanından memnun olduğunu ifade ederek, "Havalimanı çok güzel. En azından kendi şehrimize iniyoruz. Burada inen yolcular Kütahya, Afyonkarahisar gibi pek çok yere dağılıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR
TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Üniversite, Eskişehir, Belçika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı 10:02 Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu 09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü 08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti 08:54 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı 00:01 Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm 22:14 Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı

Son Dakika Haberleri
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
10:02 Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı
09:44 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı
09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu
09:18 Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı
08:59 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var
08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
08:56 Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı
08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
08:53 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı         
10:04
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var         
08:59
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 10:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKİYE'NİN TEK ÜNİVERSİTE HAVALİMANI YILDA 100 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement