TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Teknokent bünyesindeki firmalar devlet desteğiyle daha avantajlı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların devlet tarafından verilen finansal desteklerle diğer firmalara göre pazarda daha avantajlı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknokentlerin Türkiye'nin teknolojideki beyin merkezi olduğunu, çalışmalarını burada sürdüren firmaların finansal desteklerle pazarda çok güçlü duruma geldiğini belirtti.

Bu firmalarda çalışanların sigorta ücretlerinin yüzde ellisinin devlet tarafından karşılandığını anlatan Eker, şöyle devam etti:

"Teknokentleri Türkiye'nin teknolojideki beyin merkezleri, beynin çekirdeği olarak nitelendirebiliriz. O çekirdek yapının içerisinde olgunlaşan fikirler, beynin etrafında halka halka yayılarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamakta. Devlet de teknokentlerdeki firmalarımızı desteklemekte. Bunlar içerisinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti ve çalışan personelin yüzde 50 SGK ücretlerinin ödenmesi gibi birtakım hibe fonlar var. Firmalarımız bu fonlarla desteklenerek ülke ekonomisine hızlı bir geçiş yapmaları sağlanıyor."

Eker, teknokentteki firmalara kamu, sanayi, üniversite iş birliğinde öğrenci desteğinde bulunduklarını ifade etti.

Devlet tarafından verilen desteğin firmaların çalışma alanlarını arttırdığına işaret eden Eker, şunları kaydetti:

"Firmalar devletin teşvik kaynaklarından faydalanıyor. Bu kaynaklar diğer firmalara oranla daha avantajlı bir ortam oluşturuyor. Bu da firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) alanlarında cazibesini, çalışma alanlarını daha iyi bir ortama dönüştürüyor. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de şudur; TGB'lerde sadece finansal teşvik projelerinin yapılması değil, aynı zamanda üniversitenin alt yapısında yer alan laboratuvarlardan, üniversitenin bünyesindeki öğrenci kaynaklarından yararlanma yoluna da gidilmektedir."

"Firmalara KDV muafiyeti uygulanıyor"

Eker, Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalara KDV muafiyeti uygulandığını vurgulayarak, "Bu da aynı koşullar içerisinde devlet ihalesine gelen bir firmaya göre, yüzde 18 daha düşük teklif verilmesini sağlar." diye konuştu.

Bu firmalara yüzde 43'lere varan finansal teşviğin söz konusu olduğunu anlatan Eker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TGB bünyesindeki firmalarımız için yüzde 43 önemli bir kazanımdır. Bunun yanı sıra TÜBİTAK ve KOSGEB'in proje kaynaklarını da devreye soktuğunuz zaman neredeyse yüzde yüzlük bir destek sağlanıyor. Böylece bir ürünün oluşması için tüm imkanlar devlet tarafından sağlanmış oluyor. Burada firmalarımızın sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için üniversite ile daha çok iş birliği yapması lazım. Biz, firmaların yaptıkları ürünlerin patentlerini almasına yüzde 50 destek veriyoruz."

Prof. Dr. Bülent Eker, NKÜ Teknokenti'nde bulunan firmaların yol ve barınma ihtiyaçlarının üniversite tarafından karşılandığını da sözlerine ekledi.