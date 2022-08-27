ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin teknoloji ateşi, milli mücadelenin başladığı noktada yanacak

Teknoloji yarışmalarıyla bu yıl Karadeniz Bölgesi'ne yayılan TEKNOFEST'in finali, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek

Türkiye'de geliştirilen ve üretilen "Milli Kanatlar"ın gösteri uçuşlarına sahne olacak, milli teknoloji ürünlerinin sergileneceği TEKNOFEST KARADENİZ'de, teknoloji yarışmaları kapsamında geliştirilen çözümler vitrine çıkacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Milli denizaltı ile yeni tip denizaltılar, Türk donanmasının gücüne güç katacak

Kocaeli'deki Gölcük Tersane Komutanlığında inşası süren ve havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında harekat yapabilme özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetlerinin önemli unsuru haline gelecek Reis sınıfı 6 denizaltının 2027'ye kadar hizmete alınması hedefleniyor

Gölcük Tersanesi'nde 2025'te yapımına başlanması ve 2030'lu yılların başında donanmanın hizmetine girmesi planlanan milli denizaltının ise ön tasarım çalışmaları devam ediyor

(Kadir Yıldız-Şahin Oktay/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor

Gözler, 31 Ağustos'ta açıklanacak yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranı ile ağustos ayına ilişkin enflasyon ve ihracat rakamlarında olacak

Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'ın da kısa sürede açıklanması bekleniyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları da 13 Eylül'de duyurulacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- GRAFİKLİ - Avrupa enerji krizinde kaya gazına yönelebilir

Kömür ve nükleere yönelik yaklaşımı değişen Avrupa'nın kaya gazına yaklaşımının da devam eden enerji krizi nedeniyle değişmesi muhtemel

Avrupa'da yaklaşık 13,3 trilyon metreküp kaya gazı rezervi bulunuyor. En büyük rezervler 4,2 trilyon metreküple Polonya'da, 3,9 trilyon metreküple Fransa'da ve 1,4 trilyon metreküple Romanya'da tespit edildi

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

5- Asırlık Haydarpaşa Garı'nda "yılların yanlışları" düzeltiliyor

12 yıl önce çıkan yangında büyük hasar gören, kum zemin üzerine ahşap kazıklarla inşa edilen Haydarpaşa Garı, 6 senedir süren restorasyonla yapının özgün detaylarına uygun olarak yenileniyor

2. Abdülhamid Han'ın yadigarı Hicaz demir yolunun ilk durağı Haydarpaşa Garı'nın bekleme salonu, tamamlanan kapı ve pencere işleri, altın varaklı aplikleri, tarihi duvar saatleri, süslemeleri, özgün döşeme ve kaplamalarıyla kendine hayran bırakıyor

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 61 ihtimalle 75 baz puan, yüzde 39 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor

(Murat Aslan/İstanbul)

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