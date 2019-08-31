TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Sakarya Teknokent, "savunma sanayi üssü" olma yolunda

Yüksek teknolojiyle üretilen ürünlerin sanayiye kazandırılması amacıyla Ar-Ge firmalarına hizmet sunan Sakarya Teknokent, Türkiye'nin savunma sanayi üssü olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Merkez Kampüsü içinde 5 bin 700 metrekare kapalı alanda 2010 yılında faaliyete geçen Sakarya Teknokent'te 110 ofis bulunuyor.

Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yaklaşık 500 Ar-Ge personelinin çalıştığı 88 firma; savunma sanayi, raylı sistem, elektrikli otomotiv sektörü, siber güvenlik ve teknolojik tarım alanlarında faaliyet gösteriyor.

Milli piyade tüfeğinin kaplaması konusunda çalışma yapan, Bangladeş ordusuna 1,5 milyon dolarlık drone ihraç eden ve siber güvenlik alanında çalışma yürüten firmalara da ev sahipliği yapan Sakarya Teknokent, Türkiye'nin savunma sanayi üssü olmayı hedefliyor.

"Ticarileşen patentlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz"

SAÜ Rektörü ve Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, teknokentlerin özellikle üniversitedeki bilginin sanayiye, sektöre transferi için önemli bir arayüz olması amacıyla kurulduğunu, Sakarya Teknokent'in de bu işlevini önemli ölçüde yerine getirdiğini söyledi.

Savaşan, teknokentte patentlerin ticarileşmesine önem verdiklerini, ticarileşen patentlerin sayısını artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ticarileşmeyen patentler belli bir süre sonra kağıt yığınından ibaret kalıyor. O yüzden ticarileşme potansiyeli taşıyan patentlerin süreçlerini daha hızlı işletmek, onları bir şekilde korumaya almak ve ticarileşmesi konusunda da destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Otomotiv ve savunma sanayine üstün malzeme geliştirme, kaplama, siber güvenlik ve biyomedikal cihaz tasarlama konusunda teknoloji anlamında üstünlüklerinin olduğunu dile getiren Savaşan, şöyle devam etti:

"Laboratuvar imkanlarımız oldukça iyi. Hocalarımız alanlarında çok güzel çalışmalara, projelere sahip. Dolayısıyla biz bunu bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle siber güvenlik ivme kazandı, önemli gelişmeler var. İlaç firmaları teknokente ilgi göstermeye başladı. Teknokentin yaklaşık üçte ikisi yazılım ve bilgisayar teknolojileriyle ilgili firmalarla dolu. Hem yazılım sorunlarını çözme hem de malzeme geliştirme destekleri verme anlamında önemli çabalarımız var. Özellikle kaplama hizmetini silah sanayisine verme aşamasına geldik. Bunlar Türkiye, üniversitemiz ve şehrimiz için de önemli açılımlara vesile olacak."

"2018 ve 2019'da 128 proje çıkardık "

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş de Sakarya Teknokent'teki 88 firmadan 20'sinin akademisyen, 12'sinin ise SAÜ'den mezun olan öğrencilerin kurduğu girişimci firmalar olduğunu söyledi.

Görmüş, 2018 ve 2019 yıllarında 128 proje geliştirilmesine destek olduklarını, bunun yanında genç girişimcilere katkı sunduklarını, bu gençlerden ikisinin firma kurarak Teknokentte faaliyete başladığını dile getirerek, "Teknokent olarak patent çıkarma veya patent sürecinde akademisyenlere yardımcı oluyoruz. Bu konuda yaklaşık 90 patent başvurusu var. 33 ulusal patentimiz tescil edildi, 1 de uluslararası patentimiz tescil edildi. Patentte asıl başarı hikayesi bu patentlerin ticarileştirilmesi, yani sanayiye kazandırılması, bir üretim oluşturulması." ifadelerini kullandı.

Patentlerin ticarileştirilmesi konusunda genel bir eksikliğin olduğunu, bundan sonraki süreçte yeni patent kabullerini yaparken seçici olacaklarını belirten Görmüş, tescil edilen patentlerin ticarileştirilmesi konusunda daha fazla zaman ve enerji harcayacaklarını anlattı.

"Sakarya savunma sanayinin önemli bir üssü"

Sakarya'nın savunma sanayi, raylı sistem, elektrikli otomotiv sektörü, siber güvenlik ve teknolojik tarımın önemli üslerinden olduğuna işaret eden Görmüş, "Bunun için firmalarımız Sakarya Teknokent'e geldiği zaman bu alanlarda bir avantaj elde etmiş olacaklar. Teknokentlerin vergisel avantajlarından dolayı tercih edildiğini düşünüyoruz ama aynı zamanda teknokentlerin tercih edilmesinin en büyük sebebi burada Ar-Ge yapan firmaların birbirleriyle iş birliği yapması, birbirini desteklemesi, ortak bir ekosistem oluşturulması." diye konuştu.

Görmüş, firmalara projelerinin desteklenmesi ve fon bulması, firmaların birbirleriyle iletişim kurarak ortak bir proje yapmaları konusunda yardımcı oldukların ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buranın savunma sanayi üssü olmasıyla beraber birçok savunma sanayisiyle ilgili firmanın geleceğini biliyoruz. Sakarya Teknokent'in ileride savunma sanayi konusunda önemli bir üs olacağını söyleyebiliriz. Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin savunma sanayi alanında yapığı projeler Sakarya Teknokent'in de ilerlemesine, firmaların gelmesine katkı sağlayacaktır. Sakarya Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile siber güvenlikle ilgili bir proje konusunda anlaşma imzaladı. Bu proje ikinci aşamaya geçtiği zaman, Sakarya Teknokent de projeye ortak olacak."