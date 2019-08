TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Yaratıcı fikirler Gaziantep Teknopark ile dünyaya açılıyor

Gaziantep Teknopark'taki firmalar, yazılım, bioteknoloji, elektronik, yapay zeka, yapay görme gibi alanlarda ürettiği yenilikçi teknolojilerle dünyaya açılıyor.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan teknoparkta 91 teknoloji girişimcisi çalışırken, bu yılın 8 ayında 333 proje tamamlandı, 159 projenin ise üretim aşamasındaki çalışmalar sürüyor.

Gaziantep Teknopark ve TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Ekrem Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının katma değerli ekonomiyi geliştirmek ve büyütmek olduğunu söyledi.

Bünyelerinde bulunan firmaları güçlü ve teknolojik altyapısıyla birlikte Türkiye'ye değer katacak bir yapıya ulaştırmak istediklerini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Hedefimiz global şirketler ortaya koymak. Gaziantep'in güçlü endüstrisine teknoloji ve dijital dönüşüm tedariki yapan bir yapıdayız. Yeteneklerimiz globale de hitap edebilecek düzeyde. Biz firmalarımızın globalde çok büyük potansiyelleri olduğuna inanıyoruz. Global düşünerek, girişimcilik ve işletme yönetimine yönelik, partner bulma ve global ağlarda yer alması yoluyla firmalarımızın çok daha iyi noktaya geleceğini, global şirketler olarak dünyanın tanıyacağı şirketler olacağını düşünüyoruz."

Gaziantep'ten dünya pazarına

Tekin, teknoparkta sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren bir firmanın gerçekten çok önemli sunum araçları geliştirdiğini ve yakın zamanda dünyanın konuşacağı bir şirket haline gelebileceğini kaydetti.

Teknopark'ta hazırlanan ve App Store ve Google Play gibi sanal mağazalarda editörün seçtiklerinde en çok kazanılanlar arasına giren uygulamaların da olduğunu aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Fakat bunların, Gaziantep Teknopark'tan çıktığını birçok kişi hala bilmiyor. Mesela watch-X var. İngiltere'de geçtiğimiz yıl 'eğitim teknoloji startup'ı seçildi. Eğitim teknolojisinde gerçekten çağ atlatan bir girişim haline geldi. Bizim teknoparkımızın kuluçka merkezinde kurulmuş ve tamamen çekirdek yatırımını ve ileri yatırımlarını alarak, kalabalık fonlama araçlarını çok iyi kullanarak, bir yıl içerisinden 40'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma."

"Genç beyinler hayallerine burada kavuşabilir"

Teknoparkın genç beyinler için iki anlama geldiğini anlatan Tekin, bunlardan birisinin kendi beceri ve yeteneklerine uygun şirketlerde istihdam ve hayallerindeki teknolojiyi şirkete dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Silikon Vadisi şirketlerinin vizyonlarına uygun teknoloji şirketleri haline getirmek isteyen gençlerin teknoparktaki her türlü imkanlardan faydalanabileceklerine dikkati çeken Tekin, "Mentörlük ve danışmanlık hizmeti bulabilirler, çekirdek sermaye, risk sermayesi, melek yatırımı gibi opsiyonları bizim rehberliğimiz ile edinebilirler. Genç beyinler hayallerine burada kavuşabilir. Mesleklerini burada icra edebilirler ya da çok daha farklı düşünen kendilerine uyabilecek yenilikçi patronlarla çalışabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk müşteri Alman firması"

Teknoparkta faaliyet gösteren arızalı olan araç beyninin içerisindeki hatayı tespit etmeye yarayan cihazı geliştiren girişimci Mehmet Çoban da her geçen gün kullanıcı sayısının arttığını söyledi.

Teknopark sayesinde tanınırlığının arttığını anlatan Çoban, cihazının dünya genelinde çok tutulmaya başladığını vurguladı.

Otomotivin her tarafının elektronik kontrol ünitesiyle dolu olduğunu ve bunların tamir edilmesinin zorluğundan bahseden Çoban, "Yenileri çok pahalı. Mutlaka tamir etmek için bir cihaz lazımdı, onu da metsim cihazıyla yaptık. Çok güzel bir başarı sağladık. İlk müşterilerimizden birisi dev Alman firması oldu. Onun haricinde yurt dışına satıyoruz. Başta Almanya olmak üzere, İsrail, Umman, Suudi Arabistan, Kosova, Cezayir ve Lübnan'a ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

45 ülkeye "akıllı saat" ihracatı

Genç girişimci Mustafa Tülü ise kütüphanede başladıkları akıllı saat projelerini ortağı Enes Çaldır ile açtıkları ofislerinde sürdürdüklerini aktardı.

Geliştirdikleri akıllı saate ilginin çok fazla olduğunu belirten Enes Çaldır, "Saat, kutu içerisinden parçalar halinde çıkıyor ve kullanıcılar ürünü birleştiriyor. Bu sayede bir akıllı saatin içerisinde ne gibi bir elektronik parçalar var onları öğrenmiş oluyorlar. Sonrasında da kodlayarak, geliştirdikleri projeleri günlük hayatta kullanabiliyorlar. Biz bu fikri geçtiğimiz yıl kitlesel fonlama sitesinden satışa çıktık. Şu anda 45 ülkede 3 binden fazla kullanıcımız var." dedi.

Saate endüstriden de talep olduğunu aktaran Çaldır, hedeflerini şöyle açıkladı:

"Türkiye'nin en büyük iki firmasıyla çalışıyoruz. Otomotiv üreticisi ve tekstil firması. Bu çalışmayla akıllı saatleri fabrika içerisinde kullanmayı hedefliyoruz. Bu fikrin, patent başvurusunu yaptık. Akabinde yurt dışından büyük bir firmadan yine benzer bir teklif aldık. Şu an bir yandan watchX'i geliştirmeye devam ediyoruz, bir yandan da akıllı saatlerin endüstri 4.0 amaçlı kullanımıyla alakalı, fabrika içi iletişimi arttırmaya yönelik kullanmayı hedefliyoruz."

Yeni nesil sunum uygulaması

Yeni nesil sunum uygulaması geliştiren girişimci Ali Barlas da Gaziantep Teknopark'ın kendilerine çok fayda sağladığını belirtti.

Teknoparktaki desteklerle birlikte projelerini geliştirdiklerini ifade eden Barlas, alanlarındaki mevcut sunum uygulaması kullanıcısının 750 milyon olduğunu aktardı.

Mevcut uygulamalara alternatif bir sunum programı yapacaklarına değinen Barlas, "Bu programla ilgili hem Amerika hem de İngiltere ile görüşmeler yapıyoruz. Bir ortaklık söz konusu. Çünkü bu çok büyük bir pazar ve biz de payımızı almak istiyoruz. Bizim rakiplerimiz büyük ancak bizim rakiplerimizden farkımız da çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

