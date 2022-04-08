Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı

08.04.2022 16:12
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün 2 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün 2 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tel Aviv'de 7 Nisan gecesi gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Bu tür saldırıların son dönemde artış göstermesini endişeyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de "bu tür saldırıların son dönemde artış göstermesini endişeyle karşıladıklarını" duyuran Büyükelçiliğin açıklamasında, "Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, İsrail hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkentin göbeğindeki saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İsrail'de başkent Tel Aviv'in Dizengoff Caddesi'nde dün akşam saat 21.00 sularında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Olayın bir "terör saldırısı" olduğunu duyuran İsrail polisi, gece boyunca saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon yürüttü. Polis, sabah saatlerinde, saldırganın güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonucunda öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıyı düzenleyen kişinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden Raad Fethi Hazem (29) adlı bir Filistinli olduğu belirtildi.

İsrail'de silahlı saldırı dalgası

İsrail son haftalarda art arda silahlı saldırılarla sarsıldı.

Dünkü saldırıdan önce, 22-29 Mart'ta ülkenin farklı kentlerinde yaşanan 3 saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin'den 27 yaşında bir genç olduğunu bildirmişti.

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Tel Aviv, Türkiye, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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