Türkiye'nin tematik müzik üniversitesi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin tematik müzik üniversitesi ilk mezunlarını verdi

25.06.2022 17:07
Türkiye'nin tematik müzik üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, mezunlarını verdi.

Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, mezunlarını verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, kampüsteki balo salonunda gerçekleşti.

Kuruluşundan bugüne müzik ve sanat alanında birçok projeye imza atan üniversitenin ilk mezunları, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojisi ve Müzikoloji bölümlerinin öğrencileri oldu.

Törende konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, ilk mezuniyet törenine şahitlik etmenin büyük mutluluk yaşattığını ve güç kazandırdığını belirtti.

Üniversitenin, Türkiye'nin kültür sanat hayatında beklentileri karşılayarak müziğin ve sanatın dünyaya açılan kapısı olacağı değerlendirmesinde bulunan Özden, öğrencilerin yetişmesinde emeği olan akademisyenlere ve ailelere teşekkür etti.

Müzik dinletisinin ardında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.

Okulun ilk mezunları kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

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