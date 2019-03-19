Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Temyiz Başvurusunu Kabul Eden Aihm, Demirtaş İçin Verilen "Tutuklulukta Makul Sürenin...

Türkiye'nin Temyiz Başvurusunu Kabul Eden Aihm, Demirtaş İçin Verilen "Tutuklulukta Makul Sürenin...

47 dakika önce

Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul eden AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.

Türkiye'nin Temyiz Başvurusunu Kabul Eden Aihm, Demirtaş İçin Verilen
Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul eden AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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