Türkiye'nin Temyiz Başvurusunu Kabul Eden Aihm, Demirtaş İçin Verilen "Tutuklulukta Makul Sürenin...

Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul eden AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.

Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul eden AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.

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