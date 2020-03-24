Türkiye'nin tepkisini çeken olayda soruşturmanın detayları - Son Dakika

ANKARA'da İhsan Y.'yi kendisini polis gibi tanıtarak korkutan M.T.E. hakkında TCK'nın 262'nci maddeden kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. TCK'nun 262'nci maddesinde "Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi yer alıyor.

21 Mart Cumartesi saat 00.00'da 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından sosyal medyada yaşlı insanların sokakta görüntülenerek paylaşıldı. Ancak sosyal medya paylaşımlardan bir kısmında yaşlı insanlara yönelik saygı sınırlarının aşılması tepki çekti.

2 YILA KADAR HAPİS

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. DHA'nin edindiği bilgilere göre, Başsavcılık olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan M.T.E. hakkında, TCK'nın 262'nci maddesinde düzenlenen "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamasıyla soruşturma başlattı. TCK'nın 262'nci maddesinde "Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi yer alıyor.