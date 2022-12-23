Türkiye'nin esrarengiz köyünde tek başına yaşayan kadın konuştu: Gidin buradan gece geliyorlar

Türkiye'nin hayalet köyü olarak bilinen ve 32 yıl önce terk edilen İzmir Ödemiş'e Lübbey Köyü'nde yaşananlar hala sır olarak duruyor. Köydeki herkesin başka yerlere taşınmasının ardından bölgede yaşayan sadece bir kadın kaldı.

GENÇLER KÖYÜN SON HALİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Sosyal medyada Cenker Koruk adlı genç ve arkadaşları köye giderek bölgenin son durumunu kayıt altına aldı. Evlerin harabeye döndüğü köyde kasvetli bir havanın da hakim olduğu kameralara yansıyan detaylar arasında yer aldı.

KÖYDE YAŞAYAN TEK KADINLA KONUŞTULAR

Gençler köyde yaşayan ve akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen tek kadınla röportaj gerçekleştirdi. İlginç sözler sarf eden kadın, "Buradan hemen gitmeye bakın. Bir gelirse onlar sizi ne yapar. Gece geliyorlar ya. Her gece geliyorlar. Benim sözümü dinleyin, gidin" diyerek gençlerin köyden ayrılmasını talep etti.

BAŞKALARI DA ESRARENGİZ OLAYLARI İŞARET EDİYOR

Yaklaşık 32 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlayan köyde esrarengiz olayların yaşandığı iddiası sadece görüntülerdeki kadın tarafından değil, köyün eski sakinleri tarafından da dillendiriliyor. Köyü terk eden bazı kişiler, geceleri evlerde esrarengiz sesler duyulduğunu ve artık köy uğramadıklarını dile getiriyor.