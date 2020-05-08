Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı

6 saat önce

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ukrayna'ya gönderdiği yardım malzemeleri teslim edildi.

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ukrayna'ya gönderdiği yardım malzemeleri teslim edildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Ukrayna'ya 150 bin maske ve 500 tulum başta olmak üzere yüz ve göz koruyucuları ile dezenfektan içeren tıbbi yardım malzemelerinin gönderildiği bildirildi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'den yardımı taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın Borispol Havalimanı'na geldiği bildirilen açıklamada, uçağı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin karşıladığı belirtildi.

Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Ukrayna bayraklarıyla Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri, Türkçe ve Ukraynaca yer aldı.

"Sağlık personeline pandemiyle mücadelede güç katacak"

Büyükelçi Güldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yle Ukrayna'nın stratejik ortak olduğunu belirterek, "Bu zor dönemde Türkiye tüm dostlarının yanındadır. Stratejik ortağımız Ukrayna ile dostluğumuzun en yeni halkası olan bu yardımımız, Ukraynalı sağlık personeline pandemiyle mücadelede güç katacak, sağlıklı günleri yaklaştıracak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubatta Kiev'e yaptığı resmi ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatan Güldere, her iki liderin iki ülke ilişkilerini yeni ufuklara taşıyacak kararları istikametinde çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi.

Herson'da Kırım Tatarları için konut projesine devam

Güldere, Kovid-19 nedeniyle oluşan zorluklara rağmen hedeflerinin değişmediğini ve mevcut projeleri bu şartlarda da olsa yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Örneğin, iki ülke liderlerinin ilan ettikleri çok özel ve anlamlı bir proje var. Herson ilinde Kırım Tatarları için 500 konut inşa edileceğini duyurmuşlardı. Salgın öncesinde TOKİ'den bir heyetimiz Ukrayna'ya gelmişti. Salgın sonrası kısıtlamalar olsa da boş durulmadı, video konferans yöntemiyle bu süreci devam ettirdik. Bu şartlarda ne kadar ilerleyebilirsek o kadar ilerledik."

Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğu yansıtan bir diğer önemli çalışmanın, 6 ülkenin getirmeyi reddettiği ve bu yüzden ülkelerine gelemeyen 9 Ukrayna vatandaşının Türkiye tarafından Türk vatandaşlarıyla Arjantin'den getirilmesi olduğunu vurgulayan Güldere, "Tüm bunlar ve tıbbi yardımımızı Ukrayna ile stratejik ortaklığımızın yeni bir uzantısı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kaldığımız yerden daha da hızlanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:42 Kaynak: AA


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