Türkiye'nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali'ye ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali'ye ulaştı

ANKARA - Somali'ye tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere dün gece Türkiye'den havalanan TSK'ye ait uçak, sabah saatlerinde Somali'ye ulaştı.

Türkiye, Korona virüs ile mücadele kapsamında diğer ülkelere yardım göndermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Somali'ye tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere dün gece Türkiye'den havalanan TSK'ye ait uçak, sabah saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK'ya ait uçağımız sabah saatlerinde Mogadişu'ya ulaştı" paylaşımında bulundu. Paylaşımda ayrıca uçağa, yardım malzemelerine ve malzemelerin taşınmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.