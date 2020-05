Türkiye'nin tıbbi yardımları Arnavutluk'a ulaştı - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Arnavutluk Kızılhaçı'na gönderilen tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı başkent Tiran'a vardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'a gönderilen sağlık malzemesini taşıyan uçak, Uluslararası Tiran Havalimanı'nda, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı temsilcileri ve Arnavutluk Kızılhaç yöneticileri tarafından karşılandı.

Tiran Büyükelçisi Yörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye olarak bu zor zamanlarda uluslararası insani yardımların, yardımlaşmanın ve dayanışmanın unutulmaması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Yörük, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar yaklaşık 5 kıtada yaklaşık yaklaşık 60'ı aşkın ülkeye bu anlamda insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar başta ABD olmak üzere AB'nin bazı üyelerine, İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye ve dünyanın çok farklı ülkelerine bu koruyucu tıbbi malzeme yardımlarımızı sürdürdük. " diye konuştu.

Söz konusu yardımların Türkiye'den Arnavutluk'a gelen üçüncü yardım olduğuna dikkati çeken Yörük, salgının başladığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla özel bir ithalat izin çerçevesinde Türkiye'den Arnavutluk'a 8 tona yakın tıbbi malzeme geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla Arnavutluk Savunma Bakanlığına içinde solunum cihazları da bulunan tam donanımlı 6 ambulansın hibesini gerçekleştirmiştik. Bugün de arkamızda gördüğünüz askeri kargo uçağımızla yaklaşık 1 buçuk ton koruyucu tıbbi malzemeyi Arnavutluk halkının hizmetine sunmak üzere bugün Tiran'a getirmiş bulunuyoruz."

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 'dünya yıkılsa Türkiye her zaman her koşulda Arnavutluk'un yardımına koşar' sözünü hatırlatan Yörük, "Biz de 2019 kasım depreminde olduğu gibi bu salgın döneminde de bize her zaman yakın hissettiğimiz, gönlümüzde her zaman yeri olan Arnavut kardeşlerimize, Arnavut halkına yardım elimizi uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı Sağlık ve Sosyal Politikalar Genel Müdürü Merita Xhafaj da "Hem sağlık personeli hem de tüm halk için koruyucu ekipman konusunda başka iş birlikleri de oldu. Türk hükümetine, özellikle büyükelçiye, Türk Kızılay'ı ve Arnavutluk Kızılhaç'ına yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Arnavutluk Kızılhaç Başkanı Ylli Alushi de Türk Kızılayı'nın sadece salgın döneminde değil her zaman Arnavut Kızılhaç'ın ana ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Alushi, "Bu katkı için Türk Kızılay'ına, yardımların koordinasyonunda oldukça aktif olan, sadece şimdi değil daha önce de bu konuda son derece yüksek bir hassasiyete sahip olan Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yardımlar 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlükten oluşuyor.

Türkiye, 8 Nisan'da da Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık malzemesinden oluşan yardımları Arnavutluk makamlarına ulaştırmıştı.