İzmir Büyük Buluşmaya Hazır

Türkiye'nin ticari ve kültürel hafızasını içinde barındıran Cumhuriyet mirası İzmir Enternasyonal Fuarı, 91'inci kez kapılarını açıyor. 2-11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek İzmir Fuarı, uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu'ya da ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı fuar etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı, geçmişten bugüne olduğu gibi Kültürpark'ta dünyayı buluşturuyor. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile Terra Madre Anadolu İzmir'in ortak açılış töreni yarın saat 20: 00'de Kültürpark Lozan Kapısı'nda yapılacak.

KORTEJLE KARNAVAL HAVASINDA BAŞLAYACAK

Törenin öncesinde İzmirliler, çifte fuar coşkusunu kente kortejle yayacak. "Bereket paylaştıkça çoğalıyor, İzmirliler 91. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında buluşuyor" pankartının arkasından İzmirliler, saat 19.00'da Gündoğdu Meydanı'ndan ilerlemeye başlayacak. Karnaval havasında, alkışlarla Plevne Bulvarı'nı takip edecek kortej, Kültürpark Lozan Kapısı'nda son bulacak. Açılış seremonisinin ardından protokol üyeleri Fuar'ı ziyaret edecek.

Bugüne kadar ilklerin yaşandığı İzmir Fuarı, sadece bir fuar değil, aynı zamanda sosyalleşme, eğlence, eğitim, inovasyon alanı olmayı ve yine ilklere imza atmayı sürdürecek. İlk kez Türkiye'de Terra Madre'ye ev sahipliği yapan Fuar kapsamında, açılış töreni ve protokol ziyaretlerinin ardından İzmirli küçük üreticinin Terra Madre Anadolu İzmir ile dünyaya açılıp ihracatçı olmasını sağlayacak "İzmirli" markasının tanıtımı da ilk kez gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Mera İzmir Projesi küçük üreticiye ihracatçı olmanın kapısını açarken yerli ve yabancı Fuar katılımcıları, İzmirli markası ile üretilen küçük üreticinin ürünleriyle tanışma fırsatı bulacak.

İZMİR TARİHİ GÜNLER YAŞAYACAK

91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde gerçekleşen "Terra Madre" gastronomi fuarına da ev sahipliği yapacak İzmir, hareketli günler geçirecek. Fuarlara İzmir İş Günleri, Riot Games iş birliğiyle düzenlenen League of Legends Türkiye Büyük Finali 2022 ve 10. Yıl Festivali'nin de dahil edilmesiyle birlikte kente canlılık gelecek. Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak fuarlar boyunca onlarca konser, tiyatro, yarışma, mutfak şovları, söyleşiler, sportif faaliyetler gibi birbirinden renkli etkinlikler yapılacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 8. İzmir İş Günleri 1-2 Eylül'de çevrimiçi olarak farklı ülkelerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir İş Günleri'nde, İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen 'Terra Madre Anadolu İzmir 2022'ye paralel olarak "Tarım Ticareti: Dayanıklı Küresel Gıda Tedarik Zincirleri Kurulması" konusu masaya yatırılacak.

MÜZİK VE EĞLENCE İLE DOPDOLU BİR PROGRAM

Fuar ziyaretçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzik dolu günler geçirecek. Uzun yıllardır Fuar'ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri'nde 2 Eylül'de Hadise, 3 Eylül'de Gülşen, 4 Eylül'de Özcan Deniz, 5 Eylül'de Bülent Ersoy, 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konser ve 11 Eylül'de de Haluk Levent sahne alacak. Kültürpark 3 No'lu Hol önünde 3 Eylül'de başlayacak Rock and Rap Sahnesi de sırasıyla Köfn, Patron, Perdenin Ardındakiler, Sena Şener, Lil Zey, Pentagram, Can Gox ile Anıl Piyancı ve Contra'yı müzikseverlerle buluşturacak. Mogambo'da da Cem Adrian, Fatih Erkoç, Ceylan Ertem, Birsen Tezer, Ibis Maria, Mirkelam, Öykü Gürman ve Buzuki Orhan sahne alacak. 3 Eylül'den itibaren Ezgi Bıcılı'nın ön grup olarak sahne alacağı Mogambo Geceleri'nin biletlerinin satışı 'ief.izfas.com.tr' adresinden yapılacak.

Atatürk Açık Hava tiyatrosu ise yine önemli etkinliklere ve renkli gösterilere sahne olacak. Doğu Demirkol, Yasemin Sakallıoğlu, Meksika Açmazı ve Armağan Çağlayan'ın "Size anlatacaklarım var" gösterileri yer alacak. Fuar, oyun dünyasının önemli etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Yılın en iyi League of Legends takımının belirleneceği Türkiye Büyük Finali 2022, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılacak. 9 ve 10 Eylül 2022 tarihlerinde Riot Games iş birliğiyle özel bir League of Legends 10. Yıl Festivali de düzenlenecek. Atatürk Açık Hava etkinlikleri ve LOL Türkiye Büyük Finali 2022 biletlerinin satışı ief.izfas.com.tr adresinden yapılacak. İzmir Enternasyonal Fuarı, oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun start-upları kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan Next Game Startup Girişimcilik Yarışması'na da ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklerle eş zamanlı olarak ödüllü Intel&Vatan Bilgisayar Game Jam ile çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Fuar'da, İzelman Fuar Çocuk Kulübü, İzmir Çocuk Sahnesi ile Fuar'a gelen çocuklar için çocuk tiyatrosu, müzikal, canlı heykel, pandomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yarışmacılara İzmir ile ilgili soruların yöneltileceği Bilgi Yarışması, Macera Parkuru ve Zipline ile gezici etkinlikler de ziyaretçilere keyifli, eğlenceli günler geçirtecek. Altay, Altınordu, Arkas, Bucaspor, Göztepe, İzmirspor ve Karşıyaka spor kulüplerinin de yer alacağı farklı programlar gerçekleştirilirken kano, masa tenisi, oryantiring gibi etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıca, Çöpüne Sahip Çık Vakfı İleri Dönüşüm Atölyesi ile de katılımcılarda bu konuda bilinç oluşturulacak.

Fuarın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru Migros oldu. Diğer sponsorlar Çimentaş, Nemport, Tankar Otomotiv, JK Mağazacılık olurken medya sponsoru ise Kafa Radyo oldu. Fuarın giriş ücretleri tam 8 TL, öğrenci 3,50 TL olarak belirlendi. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek. ief.izfas.com.tr adresinden Mogambo Geceleri, Açık Hava Tiyatrosu etkinlikleri ve LOL TBF Türkiye Büyük Finali 2022 için alınan giriş biletleri üzerindeki QR kodu, fuar giriş kapılarında gösterilerek ücretsiz girebilecek.

SERGİLER GEÇİDİ

Ayrıca, İsveç Konsolosluğu & Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile Re-Waste Sergisi, Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD iş birliği ile Terra Madre-Gerçek Gıda Geleceğimiz Sergisi, Fırat Karapınar-Kasım Demir iş birliği ile Salyangozun İzinde Sergisi, Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi, Beyza Durhan, Nadide Acar Karaca ile Kovan Sergisi, Lalehan Uysal ile Kurda Kuşa Aşa ve Göze Sergisi, Meyve Tabağı Sergisi, Çömlekçi Ahmet Usta ile Menemen Toprak Sanatları Sergisi ve Ayfer Güleç ile Keçe Sergisi de ziyaretçileri ağırlayacak. Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko imzalı Anamorfoz Atatürk Projesi eseri de fuara gelenlerin ziyaretine açık olacak.

TERRA MADRE ANADOLU İZMİR

Terra Madre Anadolu İzmir, 10 gün boyunca Kültürpark Lozan Kapısı girişinden itibaren oluşturulacak özel alanda düzenlenecek. 45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçiler, Slow Food birliklerinin yer alacağı Terra Madre Anadolu İzmir'de, farklı etkinlikler, söyleşiler, workshoplar, mutfak şovları yer alacak. Uzmanlar, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için alternatif yolları tartışacak. Değişen gıda sistemleri bütüncül bir şekilde ele alınırken dünyanın lezzetleri İzmir ile İzmir'in lezzetleri ise dünyayla buluşacak.

"Sinema Burada" etkinliği, Terra Madre Anadolu ile paralel olarak "Gastronomi ve Doğa Temalı" filmleriyle 3-11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta İzmir Sanat Merkezi'nde olacak. Bunların yanı sıra sergiler, kıyı balıkçılığı aktiviteleri, Kadifekale ve Darağaç'ta Kent Bostanı Akşamları, Yeşilova Höyüğü ve Klazomenai Gezi ve Köstem Zeytinyağı Müze Gezisi, plastik sanatlar gösterileri düzenlenecek.

Terra Madre Anadolu İzmir etkinliklerine bilim insanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, sanatçılar, dünyaca ünlü şefler ve çok sayıda farklı meslek grubundan kişiler katılacak.

4 Eylül 2022 Pazar günü saat 19.30'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Okan Bayülgen, Sahrap Soysal ve Danilo Zanna Mutfak Şovu Sahnesi'nde düzenlenecek "İzmir Sofrası" etkinliğinde İzmirlilerle bir araya gelecek. Mutfak Şovu Sahnesi, ayrıca İtalyan Konsolosluğu Oturumu'nda Michelin Yıldızlı dünyaca ünlü Şef Cristina Bowerman'ı ağırlarken Ayhan Sicimoğlu ve Ahmet Güzelyağdöken ile Ege Yemekleri etkinliğine de ev sahipliği yapacak.