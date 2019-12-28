Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Yazgan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğraflar arasında tercihini yaptı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafını seçen Yazgan, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Yazgan, "Bence bu çok etkileyici bir resim. Bir umut resmi." değerlendirmesinde bulundu.

Yazgan, spor kategorisinde de oyunu Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğrafından yana kullanarak, ata binen biri olarak, bu fotoğrafa oy verdiğini ama diğer tüm karelerin de çok güzel olduğunu söyledi.

AA'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yazgan, fotoğraf oylamasına katıldığı için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yazgan "AA'nın yeni teknolojilerle, dijitalle, hatta drone fotoğraflarıyla böyle bir yarışmayı kamuyla paylaşması ve bizlere de yeni yeteneklerle tanışma fırsatı vermesi çok güzel." dedi.

Sarıkamış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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