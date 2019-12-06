Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'taki depremin ardından Türkiye tarafından inşa edilecek 500 konuta ilişkin, "Dost Arnavut halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Cumartesi günü TOKİ'den bir heyet Arnavutluk'a geldi ve inşaatların nerede yapılacağını belirleme noktasına geldik." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Kültür Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Bakan Elva Margariti, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ile depremin ardından Türkiye tarafından inşa edilecek 500 konutla ilgili görüştü.

"İmar Projelerinin Planlanması Koordinatörü" sıfatıyla Türk heyetiyle görüşen Margariti, inşaatın daha hızlı gerçekleşebileceği devlete ait mülkleri belirleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Margariti görüşmede, Türk hükümetinin 500 konut sözü verdiğini ve en büyük zorluğun kırsal alan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projelerin yerleşim bölgelerinde geliştirilmesi çok kolay olurdu ancak biz ekonomik ve psikolojik zararın çok büyük olduğu kırsal alanların, desteğe ve umutlara ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Doğru senaryoları oluşturmak için hızla ilerliyoruz ve zaman kaybetmemek önemli."

Elva Margariti, Türk heyetine bu zor günlerde Arnavut halkına yardım etme konusundaki kararlılığı için teşekkürlerini iletti.

"Cumartesi günü TOKİ'den bir heyet, Arnavutluk'a geldi"

Büyükelçi Yörük de Türkiye'nin deprem tecrübesine sahip olduğunu ve bu gibi dönemlerde oluşan psikolojiyi çok iyi bildiklerini söyledi.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sahada çalışmaların başladığına işaret eden Yörük, şu bilgileri verdi:

"Dost Arnavut halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Cumhurbaşkanı, Türkiye tarafından yapılacak 500 konut hakkında konuştu. Talimatlarımızla cumartesi günü TOKİ'den bir heyet Arnavutluk'a geldi. Müzakereler gerçekleştirdik ve inşaatların nerede yapılacağını belirleme noktasına geldik. Bu projeyi en kısa zamanda uygulamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Depremden etkilenenler için konutların önemini biliyoruz."

Yörük, konutların yanı sıra belirli sosyal gereklilikleri yerine getirme ihtiyacının da ortaya çıkacağına işaret ederek, "Tasarım, o bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına göre Arnavutluk hükümeti iş birliğinde yapılacak. Çocuk parkı, ticari alanlar, otoparklar, rahat yaşam için gereken her şey olacak. Öncelikli hedefimiz, evlerini kaybedenlerin barınmaları ve onlara öncekinden daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ Başkan Yardımcısı Sungur ise Türkiye'nin depremden etkilenenlere en kısa sürede yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Laç bölgesinde olmak üzere inşa edilecek konutların projelerinin tasarımını bitirme aşamasındayız. Her zaman yerel mimariye saygı gösteriyoruz. Bu alandaki çalışmalara başlamak için tüm süreçleri tamamlıyoruz. Bakanlık ve ekibine bu günlerde bize verdikleri tam yardım için teşekkür ediyorum. Laç bölgesiyle başlamak için talimatlar aldık, oradaki araziyi incelemek ve düzenlemek için çalışıyoruz. Daha sonra belirlenecek diğer yerlerdeki binaların inşatlarına da devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki depremin ardından Türkiye'nin, bu ülkede 500 konut inşa edeceğini duyurmuştu.

Depremin ilk gününden bu yana Türkiye'den çeşitli kurum ve kuruluşlar, depremzedelere yardım dağıtmaya ve farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Arnavutluk'ta, 26 Kasım'da 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.