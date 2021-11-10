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Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde, Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde, Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

10.11.2021 09:09
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde, Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, görevliler, Türk toplumunun temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Güngen, vefatının 83. yılında Atatürk'ü saygıyla andıklarını söyledi.

Güngen, "Atatürk, vatanımız için en karanlık bir anda, milletimize ümit, cesaret ve inanç vesilesi olmuş, üstün liderlik, kararlılık ve örgütleme nitelikleriyle milletimizi kurtuluşa taşımıştır." dedi.

Her yıl 10 Kasım'ın Atatürk'ün vatana ve Türk milletine yüce hizmetinin anıldığı gün olduğunu dile getiren Güngen, "Türkiye, Mustafa Kemal'in önderliğinde, halkımızın o zor şartlarda azimle attığı sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecektir." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde, Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde, Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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