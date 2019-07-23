Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

1 saat önce

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı.
Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.
Büyükelçiliğin Trablus'taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.
Facebook, Türkiye, Trablus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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