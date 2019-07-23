Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama
1 saat önce
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:39 Kaynak: AA
'nin Trablus
Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı.
Büyükelçiliğin Facebook
hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.
Büyükelçiliğin Trablus'taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya
halkıyla dayanışma mesajı verildi.
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