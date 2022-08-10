Trablus Büyükelçisi Yılmaz'dan Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu hakkında açıklama Açıklaması

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, bölgedeki şartların uygun olması durumunda halihazırda kapalı olan Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğunu yeniden faaliyete geçireceklerini söyledi.

Büyükelçi Yılmaz, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak için geldiği Ankara'da Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için önemli fırsatlar olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her boyutuyla geliştirilmesi için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilere değinen ve iki ülke arasında köklü kardeşlik bağları olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Günümüz itibarıyla Libya ile ilişkilerimizin her boyutuyla geliştirilmesi yönünde çabalarımız devam ediyor. Libya'nın içinden geçmekte olduğu bu istikrarsız döneminin biran önce atlatılması bizim temel arzumuz. O nedenle siyasi ihtilafların giderilmesi, uzlaşmanın sağlanması ve seçimlerin yapılabilmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Libya ile bizim önümüzde her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar var. Köklü tarihi bağlarımızdan da hareketle bunları geliştirebileceğimize inanıyoruz. Bu dönemde öncelikle Libya'nın istikrara kavuşması tabii ki temel arzumuzdur. Bu vesileyle ülkedeki siyasi çekişmelerin, ihtilafların giderilmesi, uzlaşıyla neticeye varılması ve nihai olarak seçimlere gidildiğini görmeyi arzu ediyoruz. Böylece ülkede iş başına gelecek olan güçlü bir hükümetle beraber ticari, ekonomik, yatırım, kültürel, sağlık ve güvenlik gibi her alanda ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyorum."

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetlisi olarak bu ay başında Ankara'yı ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini anımsatan Yılmaz, her iki ülke meclisleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığına işaret etti.

Salih'in ziyaretinden önce de Libya Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekilini Türkiye'de misafir ettiklerini dile getiren Yılmaz, gelecek dönemde Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde bir heyetin de Bingazi'yi ziyaret etmesi yönünde planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Büyükelçi Yılmaz, Libya'nın doğu kısmıyla ilişkilerin geliştirilmesi, yarım kalan çalışmaların devam ettirilmesi ve doğu bölgesindeki halkla yeniden kucaklaşmak amacıyla ocakta Kubbe kentinde Salih'i ziyaret ettiğini anımsattı.

Bu ziyaretten kısa bir süre sonra Bingazi Belediye Başkanı Sagar Bucevari'nin davetlisi olarak beraberinde bir grup Türk iş adamıyla Bingazi'ye gittiğini dile getiren Yılmaz, bu ziyaretlerde üç ana konunun gündeme geldiğini ifade etti.

"Bölgede şartlar uygun olursa Bingazi Başkonsolosluğumuzu yeniden faaliyete geçireceğiz"

Yılmaz, gündeme gelen konuların, Türk firmalarının geçmişte başlattıkları ancak yarım kalan projelerinin yeniden hayata geçirilmesi ve yeni projeler üstlenmesi, halihazırda kapalı olan Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete geçirilmesi ve Türk Hava Yolları'nın Bingazi ile İstanbul arasındaki seferlerinin yeniden başlatılması olduğunu kaydederek şunları dile getirdi:

"Bu amaçlar doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde daha fazla olumlu adımlar atılmasını bekliyoruz. Şayet bölgede şartlar uygun olursa (Bingazi) Başkonsolosluğumuzu yeniden faaliyete geçireceğiz. Libya'daki yerel hava yolu firmaları mayıs ayından itibaren Bingazi ile İstanbul arasında seferlere başlamış durumda."

Libya'da geçmiş dönemdeki güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan projelerin yeniden başlatılması konusunda Libyalıların da beklentisinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bu konuda temaslarımız devam ediyor. Sahadaki güvenlik durumunda nisbi iyileşme görüldüğü takdirde, şirketlerimizi doğu bölgesine gitmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Libya'da Türk firmaları güvenilir firmalar olarak tanınıyor"

Türkiye ile Libya arasındaki ticarete de değinen Yılmaz, geçen yıl Türkiye'nin Libya'ya ihracatının 3 milyar dolar civarında olduğunu ikili ticaret hacminin ise 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, Libya'da jeostratejik konumu göz önüne alındığında Afrika'nın diğer ülkelerine açılma konusunda gelecek dönemde önemli fırsatlar bulunduğunu kaydederek, "Libya'da Türk firmaları güvenilir firmalar olarak tanınmaktadır. Gelip orada faaliyet yürütmeleri yönünde teşvikimizi sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin müteahhitlik alanında yurt dışında ilk faaliyet gösterdiği ülkenin Libya olduğuna işaret eden Yılmaz, bu nedenle Türk müteahhitlik sektörü açısından Libya'nın çok özel öneme sahip olduğunu söyledi.

Libya'da son 11 yıldaki gelişmeler nedeniyle Türk firmalarının yürüttüğü projelerin bir kısmının yarım kaldığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Son dönemde Libya Milli Birlik Hükümetiyle yaptığımız temaslarda firmalarımızın yarım kalan projelerine geri dönmesi yönünde olumlu adımlar atıldı. Ancak Libya makamlarının öncelik verdiği projeler ilk etapta ele alındı. Bu vesileyle 2021'in son çeyreğinde bir grup firmamızı davet ettiler. Firmalarımız Libya'da iş veren idarelerle görüştüler ve projelerine devam etme kararı alan firmalarımız var. Kendilerini teşvik ediyoruz. Libya makamları önümüzdeki dönemde beklentilerini sürdürüyorlar. Biz de iş insanlarımızı yarım kalan projelerini devam ettirmeleri yönünde teşvik ediyoruz."

Büyükelçi Yılmaz, 9 Ağustos'un Libya Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 82. yıl dönümü olduğunu bu vesileyle Libya Silahlı Kuvvetlerinin her kademedeki mensubunu ve Libya halkını tebrik ettiğini, son dönemde Libya'nın iki bölgesi arasında silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi yönünde atılan olumlu adımları da desteklediklerini sözlerine ekledi.