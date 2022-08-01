Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz: "Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz" - Son Dakika
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz: "Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz"

01.08.2022 11:10
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz: "Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz"

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya'yı bir bütün olarak gördüklerini, bu ülkede istikrar ve siyasi uzlaşıdan yana olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya'yı bir bütün olarak gördüklerini, bu ülkede istikrar ve siyasi uzlaşıdan yana olduklarını ifade etti.

Libya'nın Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in 1-2 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret ederek, Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor.

Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin Libya'nın doğusuna açılımı ve Salih'in Türkiye ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

"İlişkilerimizin her veçhesi ve diğer siyasi boyutlarıyla ele alınması bakımından bu ziyaretin büyük önem taşıdığını düşünmekteyiz." diyen Yılmaz, ocak ayında Libya'nın Kubbe kentindeki görüşmelerinde Salih'i şifahi olarak Türkiye'ye davet ettiğini, haziran ayında ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetini kendilerine ilettiklerini söyledi.

Büyükelçi Yılmaz, Salih'in Türkiye ziyaretini temmuz ayının ilk haftasında planladıklarını ancak 1 Temmuz'da Libya'da patlak veren protestolar ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi binasının tahrip edilmesi nedeniyle bu ziyaretin ertelenmek zorunda kaldığını aktardı.

Mümkün olması halinde Salih'in Ankara'da üst makamlar tarafından da kabul edilebileceğini belirten Yılmaz, "Salih'in ertelenen ziyaretinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Libya'nın doğusuna açılımı

Türkiye'nin Libya'nın tamamıyla çok köklü tarihi ilişkilerinin mevcut olduğunu hatırlatan Yılmaz, 19 Ocak'ta önce Kubbe kentine giderek, orada Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve gayet sıcak karşılandıklarını anlattı.

Büyükelçi Yılmaz, 29 Ocak'ta ise Bingazi Belediye Başkanı Sakr Bucevari'nin davetlisi olarak bir grup Türk iş insanı ile Bingazi'ye gittiklerini belirtti.

Yılmaz, görüşmelerde geçmişte Libya'nın doğusunda çalışmalar yürütmüş olan Türk firmalarının yarım kalan projelerine devam etmeleri ve yeni projelerde yer almaları, halihazırda kapalı olan Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete geçirilmesi ile Türk Hava Yollarının (THY) Bingazi seferlerinin yeniden başlaması konularını ele aldıklarını söyledi.

Türkiye-Libya dostluk grubu

Yılmaz, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu Nisan 2021'de TBMM bünyesinde ihdas ettiklerini ve halihazırda başkanlığını Ahmet Yıldız'ın yürüttüğünü kaydetti.

Aralık ayında ise Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden bir grubun içinde yer aldığı heyeti Türkiye'de kabul ettiklerini hatırlatan Yılmaz, Temsilciler Meclisini, Ahmet Yıldız başkanlığındaki bir heyetin ziyaret etmesi konusunda planlamalar yaptıklarını ifade etti.

İlkeli ve meşruiyete dayalı çözüm

Türkiye'nin Libya'daki taraflar arasındaki çözüm girişimleri ile ilgili tutumuna ilişkin Yılmaz, "Libya'da biz başından beri ilkeli ve meşruiyete dayalı çözüm bulunması yönünde bir yaklaşım sergiliyoruz. Libyalıların öncülüğünde meşruiyet temelli, Libyalıların sahiplendiği çözümü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi (DYK) arasında yürütülen görüşmelerde birçok madde üzerinde anlaşmaya varıldığını, birkaç ihtilaflı husus kaldığını ve bu görüşmeleri Türkiye olarak desteklediklerini dile getirdi.

Libya'da bir an evvel anayasal zeminin hazırlanması ve ülkenin seçimlere götürülmesinde yarar gördüklerini vurgulayan Büyükelçi Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yaklaşımı Libya'da istikrar ve siyasi uzlaşmanın tesisi ve doğal olarak güvenliğin hakim olmasıdır. Siyasi figürlerden ziyade Libya'nın tamamını kapsayan bütüncül ve ülkeyi bir bütün olarak gören bir yaklaşımdır. Biz doğu, güney veya batı bölgeleri arasında herhangi bir ayrım yapmadan Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz.

Bizim ilkelerimizden bir tanesi de ülkede iktidar boşluğu yaratılmamasıdır. Birbirini takip eden geçiş hükümetleri ihdas edilmesi yerine, bütün tarafların uzlaşıyla bir araya gelmesi ve seçime odaklanması Libya'nın en hayrına olacak seçenektir."???????

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Kaynak: AA

Tripoli, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

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