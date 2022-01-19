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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Meclis Başkanı Salih ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Meclis Başkanı Salih ile görüştü

19.01.2022 17:55
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Meclis Başkanı Salih ile görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü.

Büyükelçi Yılmaz, Libya'nın doğu bölgesindeki Kubbe şehrinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in daveti üzerine bugün Kubbe'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini ve ziyaretin oldukça dostane bir havada verimli geçtiğin kaydetti.

Libya'nın doğu bölgesiyle yapılan temasların son dönemde olumlu yönde gelişme gösterdiğinin altını çizen Yılmaz, "Hatırlanacağı üzere, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da yıl sonu değerlendirme toplantısında, doğuya giderek temaslarda bulunacağımı söylemişti." dedi.

Gerekeli şartlar oluşursa Bingazi Başkonsolosluğunun açılması değerlendirmeye alınacak

"Köklü tarihi bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya'yı bir bütün olarak görüyor, bölgeler arasında ayrım gözetmiyoruz." diyen Yılmaz, ülkedeki tüm kesimlerle ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerinin altını çizdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde gerekli şartlar oluştuğu takdirde Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açmaya, Türk Hava Yolları'nın Bingazi seferlerini başlatmayı değerlendirmeye almaya, şirketlerimizi yarım kalan projelerine devam etmeleri ve yeni projeler üstlenmeleri yönünde teşvik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Önümüzdeki dönemde Bingazi'yi de ziyaret etmeyi planlıyoruz.

Görüşmemizde ayrıca, ülkenin seçimlere hazırlandığı bu dönemde ulusal uzlaşının önemine, seçimlerin anayasal zemininin ve yol haritasının ilgili Libya kurumları arasında istişare yoluyla hazırlanmasına vurgu yaptık. Bu süreçte, Libyalı dostlarımızdan talep gelmesi halinde, tecrübe paylaşımı konusunda her türlü iş birliğine hazırız."

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Temsilciler Meclisi, Tripoli, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Meclis Başkanı Salih ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Meclis Başkanı Salih ile görüştü - Son Dakika
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