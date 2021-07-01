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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libyalı yetkililerle sanatsal alanda iş birliğini görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libyalı yetkililerle sanatsal alanda iş birliğini görüştü

01.07.2021 19:55
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libyalı yetkililerle sanatsal alanda iş birliğini görüştü, System.String[]

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Binicilik, Tiyatro ve Sanat Yüksek Kurulu Başkanı Muhammed el-Beyudi ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Binicilik, Tiyatro ve Sanat Yüksek Kurulu Başkanı Muhammed el-Beyudi ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Binicilik, Tiyatro ve Sanat Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede tarafların, sanat ve sanatsal eğitim alanlarındaki konuları ve iki ülke arasında bu alanlarda iş birliğini artırmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Yılmaz ve Beyudi'nin, Libya'daki kurumların sanatsal alanda Türkiye'deki muadilleriyle ortak çalışma yürütmesi için bir mutabakat zaptı imzalayacakları belirtildi.

Tripoli, Türkiye, Tiyatro, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libyalı yetkililerle sanatsal alanda iş birliğini görüştü - Son Dakika


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