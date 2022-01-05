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TÜRKİYE'NİN TROPİKAL MEYVE BAHÇESİ' GAZİPAŞA - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN TROPİKAL MEYVE BAHÇESİ' GAZİPAŞA

05.01.2022 09:47

Sıcak iklimiyle tarıma elverişli bölgeler arasında yer alan Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 42 tür tropikal meyve üretimiyle 'Türkiye'nin tropikal bahçesi' özelliği taşıyor.

Sıcak iklimiyle tarıma elverişli bölgeler arasında yer alan Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 42 tür tropikal meyve üretimiyle 'Türkiye'nin tropikal bahçesi' özelliği taşıyor.

Son yıllarda üretimi yaygınlaşan kamkatın hasadına başlayan üreticiler, 'altın portakal' adıyla bilinen meyveyi kilosunu 10 liradan satıyor.

Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda yaş sebze ve meyvenin yanı sıra, tropikal meyve üretimi de arttı. İlçede muzla başlayan tropikal meyve üretiminde ikinci sırada avokado yer aldı. Bölgede 42 türde tropikal meyve yetiştiriliyor. Tropikal ürünler arasında, mango, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, whitesapote, black sapote, white sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketem billa, keyelmasi, napal erigi, kahve agaci, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanin eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba yer alıyor.

KAMKATI KİLOSU 10 LİRADAN SATIYOR

İlçede turunçgiller familyasından 'altın portakal' adıyla bilinen kamkat ekim alanı da arttı. Dekara yaklaşık 100 fidan ekilen bahçelerde bir ağaç 15 ila 80 kilo arasında ürün veriyor. C vitamin deposu olarak bilinen ürün kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Koru mahallesindeki kamkat üreticisi Metin Bucak (52), 8 yıl önce 2 dekar bahçesine ektiği 200 ağaçta ürünlerini toplamaya başladı. Kilosunu 10 liradan satan Bucak, 100 bin lira kazanç hedefliyor. Bucak, bu yıl bahçesinde 10 ton rekolte beklediğini belirtti.

Kamkat bahçesinde yevmiye usulü çalışan Muhalla Gilik, günlük 100 lira kazandığını anlattı. Gillik, kazancıyla aile ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN TROPİKAL MEYVE BAHÇESİ' GAZİPAŞA
TÜRKİYE'NİN TROPİKAL MEYVE BAHÇESİ' GAZİPAŞA
TÜRKİYE'NİN TROPİKAL MEYVE BAHÇESİ' GAZİPAŞA

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Pasiflora, Gazipaşa, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN TROPİKAL MEYVE BAHÇESİ' GAZİPAŞA - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN TROPİKAL MEYVE BAHÇESİ' GAZİPAŞA - Son Dakika
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