Türkiye'nin tüm çocukları Toyota'nın resim yarışmasında buluşacak - Son Dakika
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Türkiye'nin tüm çocukları Toyota'nın resim yarışmasında buluşacak

6 saat önce

Toyota'nın düzenlemiş olduğu "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" Türkiye ulusal yarışması başlıyor.

Türkiye'nin tüm çocukları Toyota'nın resim yarışmasında buluşacak, System.String[]

Toyota'nın düzenlemiş olduğu "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" Türkiye ulusal yarışması başlıyor.


Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 15 yaşın altındaki Türk çocuklarının dokuzuncu kez katılacağı resim yarışması için başvurular 13 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.


Türkiye'deki değerlendirmelerde 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl "Özel Eğitim" öğrencileri kategorisi de eklenecek. Bu dört kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri birbirinden değerli ödüller kazanacak. Sonuçlar bu yıl 100'üncü yılı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açıklanacak.


Toyota tarafından 2004 yılından bu yana "Senin Hayalin – Geleceğin Arabası" temasıyla düzenlenen yarışma, otomobilleri çocuklara sevdirmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla organize ediliyor. Çocukların hayallerindeki arabayı resme dökmeleri için fırsat sunan yarışmaya her sene büyük ilgi gösterilirken, birbirinden yaratıcı resimler dereceye girmek için yarışıyor. Çocukların dokuzuncu kez hayallerindeki otomobili resimlerine yansıtarak yer alacağı yarışmaya geçtiğimiz 8 yılda 60 binden fazla Türk çocuğu katıldı.


Nasıl başvuracaksınız?


Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması'na katılmak isteyen çocuklar hayallerini, A4, A3 boyutlarında veya tabloid ebatlara sahip, istenilen türde kağıda istenilen resim malzemelerini kullanarak resmedebiliyorlar.


Katılımcılar, resimlerini Toyota web sitesinden indirebilecekleri başvuru formu ile birlikte şehirlerinde bulunan Toyota Plazalar'a elden teslim edebilecekler. www.toyota.com.tr web sitesinden yarışmanın şartlarına, başvuru formuna ve plazaların adreslerine ulaşmak mümkün.


Yarışmaya posta yoluyla katılmak isteyenler ise resimlerini yine başvuru formu ile birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ adresine de gönderebilecekler.

Türkiye, Araba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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