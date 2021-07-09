Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus Meclis Başkanı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, salı günü güven mektubunu Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmasının ardından, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Çakıralp, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki parlamentolar arası iş birliği, iki ülke arasındaki parlamento dostluk grubunun Tunus tarafının sonbahar aylarında Türkiye'yi ziyareti, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nde (İSİPAB) ortak çalışma yürütmesi ve ticaret, turizm, sağlık gibi alanlarda beraber çalışmalarının ele alındığı aktarıldı.

Gannuşi'yi resmi bir ziyaret için Türkiye'ye davet eden Çakıralp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde zor günler geçiren Tunus'a her türlü katkıyı yapmak için Türkiye'nin hazır olduğunu kaydetti.

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Bertaci ile Çakıralp'ın bakanlıkta bir araya geldiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki eğitim, savunma sanayi, teknoloji transferi ve sağlık alanlarında daha fazla iş birliği yapılması yönünde temennisini ileten Bertaci, Tunus ve Türkiye ordularının ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni iş birliği alanlarını keşfetmeyi ümit ettiğini belirtti.

Büyükelçi Çakıralp da görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel geçmişine ve güçlü bağına vurgu yaparak, iki ülke arasındaki karşılıklı güven çerçevesinde Tunus ordusunun operasyonel kapasitesini artıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde iş birliğini ilerletme konusunda Türkiye'nin hazır olduğunu dile getirdi.