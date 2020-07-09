Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyorAntalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın dünyanın en güvenli turizm bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın dünyanın en güvenli turizm bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, koronavirüs pandemisi sonrasında yeni normale göre yapılan hazırlıklarıyla konuklarını bekliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, tatile gelmek isteyenleri Antalya'da güvenli ve hijyenik bir ortamın beklediğini söyledi. Tatilcileri Antalya'ya davet eden Başkan Davut Çetin, Uçakların hijyenleri en üst düzeyde. Havacılıkta adeta ameliyathane, yoğun bakım hijyeni sağlanıyor. Antalya Havalimanımız bugün dünyanın en hijyenik ve güvenilir havalimanlarından biri. Otellerimiz güvenli turizm sertifikası ile pandemi süreci ile ilgili her türlü önlemi aldı. Turizm sektörümüz havacılıktan yer işletmesine, taşımacılıktan konaklamaya kadar her alanda önlemlerini aldı ve misafirlerini bekliyor dedi. HAVALİMANINDAKİ ÖNLEMLER

Antalya Havalimanı işletmecisi Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, havalimanında alınan yeni tedbirleri aktardı. Pandemi süreci ile ilgili havalimanında aldıkları tedbirleri aktaran Varol, alınan önlemlerin havalimanında girişten yolcunun uçağa bineceği ana kadar devam ettiğini söyledi. Havalimanına yolcular dışında kimsenin alınmadığını ifade eden Varol, terminal binasına giren her yolcunun da termal kameralar ile kontrol edildiğini söyledi. Antalya Havalimanı olarak hijyen ve güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirten Varol, Havalimanımız dünyanın en güvenli limanlarından biri. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat ederek aldığımız önlemlere güvenebilir dedi. Varol, sosyal mesafe, maske ve girişte el dezenfektan kurallarına harfiyen uyulduğunu, havalimanında pandemi sonrası havalandırmanın değiştiğini de sözlerine ekledi.

Sun Express Hava Yolları Yer İşletme Grup Müdürü Hüseyin Çelik ise havayolu olarak aldıkları önlemleri aktardı. Yolcularının sağlığı için check-in uygulamalarından uçağın içine kadar her noktada maksimum önlem aldıklarını dile getiren Çelik, özellikle uçakların içlerinde kullanılan HEPA filtre sayesinde uçuş sırasında ameliyathanelerde sağlanan hijyenik ortamı sağladıklarını söyledi. Yolcularının herhangi bir bulaş riskini minimize ettiklerini ifade eden Çelik, havacılık sektörünün tüm önlemleri aldığını söyledi.

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor - Son Dakika
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