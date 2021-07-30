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Turizm geliri, ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu - Son Dakika

Turizm geliri, ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu

30.07.2021 10:20
Turizm geliri, ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu, System.String[]

Turizm geliri 2021 yılı ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu.

Turizm geliri 2021 yılı ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikinci çeyrek (nisan-haziran) Turizm İstatistikleri'nin açıkladı. Buna göre, turizm geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 57 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI 4 MİLYON 66 BİN 210 OLDU

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

YABANCI ZİYARETÇİLER, YÜZDE 70,3 İLE İLK SIRADA "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACI İLE ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Yabancı ziyaretçilerin ziyaret amaçlarında ikinci sırada yüzde 14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ 334 MİLYON 936 BİN DOLAR OLDU

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin doları ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞ SAYISI 395 BİN 189 KİŞİ OLDU

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)

Turizm geliri, ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu

Haziran, Türkiye, Turizm, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizm geliri, ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu - Son Dakika


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