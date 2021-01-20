Türkiye'nin turizmde Ar-Ge merkez okulu Muğla'dan - Son Dakika

Türkiye'nin turizmde Ar-Ge merkez okulu Muğla'dan

20.01.2021 16:47
Türkiye'nin turizmde Ar-Ge merkez okulu Muğla'dan, System.String[]

Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ar-Ge merkezi seçilen okullar arasında yer aldı.

Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ar-Ge merkezi seçilen okullar arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde turizm alanında eğitim veren meslek liselerinin 2023 vizyonu dahilinde yapacakları çalışmaları planlamak ve yeni projeler üretmek amacıyla Muğla Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Ar-Ge merkezi olarak seçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezinin, çalışmaları ile fikri mülkiyete odaklanan projeler geliştirdiğini söyledi.

Bu anlamda ilk somut projelerini Bakanlığa sunduklarını belirten Töre, "Turizm Ar-Ge çalışmalarımızda 2021 yılında patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmalarına odaklandık. Süreci bire bir takip ederek gerekli destekleri bizlere sağlayanlar şükranlarımı sunuyorum. Turizm Ar-Ge Merkezi olan ilimizde koyduğumuz hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Töre, Türkiye'de Ar-Ge merkezi seçilen 36 meslek lisesi arasında, konaklama-seyahat alanında tek, yiyecek-içecek hizmetleri alanında ise 2 okuldan biri olan Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yürüttüğü projeler, patent ve coğrafi işaret çalışmaları ile Türkiye'de marka olacağını ifade etti.

Okul Müdürü Nuri Ceylan ise gerçekleştirecekleri projelerle hem yiyecek ve içecek hem de seyahat, konaklama alanlarında Türkiye'de rol model olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yiyecek içecek hizmetleri alanında, Beslenme Dostu Okul Çöreği, konaklama ve seyahat alanında ise Beş Duyu Oteli projesini geliştirdiklerini belirten Ceylan, "Bakanlığımız tarafından oldukça ilgi gördü. Beslenme dostu okul çöreğinde, hedefimiz gelişim çağındaki ilköğretim öğrencilerimizin bünyesel gelişmelerini destekleyecek, zengin besin ögelerini içeren bir çörek oluşturmak. Böylece düzenli beslenme olanağına sahip olmayan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine ve gelişimlerine katkı sağlayacağız. Maliyetini de düşük tutacağız." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Araştırma Geliştirme, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin turizmde Ar-Ge merkez okulu Muğla'dan - Son Dakika


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