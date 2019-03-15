"Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını düşünüyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Herkes geliri yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Herkes geliri yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu sene hem kişi sayısı açısından hem gelir açasından ciddi bir rakama ulaşacağımızı, Türkiye'nin rekor kıracağını düşünüyorum. İnşallah umduğumuz başarı gelecek" dedi.

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