Türkiye'nin Turizmde Rekor Kıracağını Düşünüyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, herkesin geliri yüksek tutmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bu sene hem kişi sayısı açısından hem gelir açasından ciddi bir rakama ulaşacağımızı, Türkiye'nin rekor kıracağını düşünüyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, herkesin geliri yüksek tutmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bu sene hem kişi sayısı açısından hem gelir açasından ciddi bir rakama ulaşacağımızı, Türkiye'nin rekor kıracağını düşünüyorum. İnşallah umduğumuz başarı gelecek." dedi.



Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.



Ersoy, 2023 hedefleri ve turizm anlayışlarının değiştiğini hatırlatarak, yeni dönem turizm anlayışıyla ilgili sektörün projelerini dinlediğini söyledi.



Sektörden gelen soruları da yanıtladıklarını belirten Ersoy, "Hedefimiz Alanya'da sezonu uzatmak, 12 aya yaymak. Turist profilinde nitelikli turisti de içeren bir projelendirmeyle turist profilini daha yukarılara çekmek istiyoruz." diye konuştu.



Alanya'yı daha fazla kültür ve sanatla buluşturarak, kentin kültür, sanat şehri olması için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevlerin neler olduğunu tartıştıklarını ifade eden Ersoy, onları da hızlı bir şekilde bu yıldan itibaren hayata geçireceklerini vurguladı.



"Erken rezervasyon rakamları oldukça iyi"



Bakan Ersoy, 2019 erken rezervasyon rakamlarının oldukça iyi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Zaten iyi olmasını bekliyorduk, inşallah bu şekilde devam eder. Bizim ikinci hedefimiz sadece kişi sayılarını artırmak değil, kişi başı gecelik gelirlerini de artırmak. Şu anda yatırımcılar, otelciler ve turizmciler de bunun farkında. Herkes geliri yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu sene hem kişi sayısı açısından hem gelir açasından ciddi bir rakama ulaşacağımızı, Türkiye'nin rekor kıracağını düşünüyorum. İnşallah umduğumuz başarı gelecek."

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