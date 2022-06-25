Türkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde'de - Son Dakika
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Türkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde'de

25.06.2022 15:13

Türkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde'de Lavanta bahçesi, misafirlerini bekliyor Niğde'nin Bor İlçesi Bereke köyünde bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Lavande Lavanta Çiftliği ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde'de

Lavanta bahçesi, misafirlerini bekliyor

NİĞDE - Niğde'nin Bor İlçesi Bereke köyünde bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Lavande Lavanta Çiftliği ziyaretçilerini bekliyor.

Bereke köyünde bulunan 160 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta bahçesi, 15 Haziran itibarıyla halkın hizmetine açıldı. Lavantaların arasında koyulan salıncak, bisiklet ve çekim aksesuarlarıyla gelenlere doğal stüdyo imkanı sunan çiftlikte aynı zamanda gelin ve damat çekimleri de yapılabiliyor.

Lavanta Bahçesi Sahibi Çiğdem İnal; "Bahçemizde lavanta suyu ve yağı haricinde lavanta balı da yetiştiriyoruz. Tamamen organik üretiyoruz, zaten bizim tüm ürünlerimiz organik sertifikalıdır. Özellikle sağlık için çok faydalı olan lavanta balı üretimi için kendi arılarımız var. Sindirim sistemi için özellikle çok tercih edilen bir bal, kendimiz sağım ve şişeleme işlemi yapıyoruz.Her işlemini kendi ellerimizle ve organik biçimde tamamlıyoruz. 160 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta bahçemiz 15 Haziran itibarıyla halkın hizmetine açıldı . Sevgili Niğdelileri de bahçemize ziyarete bekliyoruz. Gelmek isteyenleri, burada keyifli vakit geçirmek isteyenleri, aileleriyle ve dostlarıyla güzel vakit geçirmek isteyenleri lavanta manzarasında fotoğraf çekmek isteyenleri bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde'de - Son Dakika

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