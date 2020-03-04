Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı maçların programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 17 Kasım'da çıkacak.



Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı maçların programı şöyle:



3 Eylül:



20.45 Türkiye-Macaristan



6 Eylül:



20.45 Sırbistan-Türkiye



9 Ekim:



20.45 Rusya-Türkiye



12 Ekim:



20.45 Türkiye-Sırbistan



14 Kasım:



18.00 Türkiye-Rusya



17 Kasım:



20.45 Macaristan-Türkiye



Not: Maçların başlama saatleri Orta Avrupa saatine göredir.