Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Müzakere Edilemez"
43 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Teröre karşı mücadelemizdeki soru 'acaba' değil, 'ne zaman'dır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, " Türkiye
'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Teröre karşı mücadelemizdeki soru 'acaba' değil, 'ne zaman'dır" dedi.
Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'la görüştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk mevkidaşı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Teröre karşı mücadelemizdeki soru 'acaba' değil, 'ne zaman'dır. Suriye
'deki Kürtlerle teröristleri bir tutmak, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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