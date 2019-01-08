Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Müzakere Edilemez"

Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Müzakere Edilemez"

39 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez." dedi.

Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Müzakere Edilemez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, " Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez." dedi.

Altun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara'daki temaslarını sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirdi.

Bolton'ın, Türkiye'deki muhatabı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile temaslarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün tamamladığını vurgulayan Fahrettin Altun, "Umarım kendisi dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır." ifadesini kullandı.

Altun, mesajında "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Terörle mücadelemiz 'acaba' değil, 'ne zaman' meselesidir. Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel
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