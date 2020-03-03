Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin B Ligi'nde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu. A Milli Takım, bu 3 takımla birlikte 3'üncü Grup'ta mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de başladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde grupların son durumu ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde:

Gruplar

D Ligi 1'inci Grup: Malta Letonya , Faroe Adaları

D Ligi 2'nci Grup: San Marino , Lihtenştayn, Cebelitarık

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C Ligi 2'nci Grup: Ermenistan Estonya , Kuzey Makedonya , Gürcistan

C Ligi 3'üncü Grup: Moldova Kosova , Yunanistan

C Ligi 4'üncü Grup: Kazakistan Belarus , Arnavutluk

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B Ligi 1'inci Grup: Romanya, Kuzey İrlanda , Norveç, Avusturya

B Ligi 2'nci Grup: İsrail, Slovakya , İskoçya, Çekya

B Ligi 3'üncü Grup: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

B Ligi 4'üncü Grup: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti , Finlandiya, Galler

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A Ligi 1'inci Grup: Polonya , Bosna-Hersek, İtalya , Hollanda

A Ligi 2'nci Grup: İzlanda Belçika , İngiltere

A Ligi 3'üncü Grup: Hırvatistan Fransa , Portekiz

A Ligi 4'üncü Grup: Almanya İspanya , İsviçre

- Maç Programı

1'inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020

2'nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020

3'üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020

4'üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020

5'inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020

6'ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020

Finaller: 2-3-6 Haziran 2021

Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022