Türkiye'nin uluslararası adı değişti!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir mektup gönderdiğini söyledi. Burada ülkemizin uluslararası toplumda kullanılan yabancı dildeki isminin değiştirilmesi konusunda adım atıldığı söylendi. Bunun ardından BM'den yanıt gecikmedi.

Birleşmiş Milletler, artık Turkey yerine Türkiye diyecek!

Mevlüt Çavuşoğlu tarafından dün yapılan açıklamada şunlar söylendi: