Türkiye'nin uluslararası adı değişti! - Son Dakika
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Türkiye'nin uluslararası adı değişti!

02.06.2022 10:38
Türkiye'nin uluslararası adı değişti!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiği mektuba cevap geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir mektup gönderdiğini söyledi. Burada ülkemizin uluslararası toplumda kullanılan yabancı dildeki isminin değiştirilmesi konusunda adım atıldığı söylendi. Bunun ardından BM'den yanıt gecikmedi.

Birleşmiş Milletler, artık Turkey yerine Türkiye diyecek!

Mevlüt Çavuşoğlu tarafından dün yapılan açıklamada şunlar söylendi:

YORUMLAR
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Türkiye, yabancı dillerdeki isim değişikliğini AB'ye bildirdi Türkiye, yabancı dillerdeki isim değişikliğini AB'ye bildirdi Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz' Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz'
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin uluslararası adı değişti! - Son Dakika


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