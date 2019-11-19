Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin eylül ayında yurt dışı varlıkları 247,5 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 599,2 milyar dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.



Buna göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 8 artışla 247,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,2 azalışla 599,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylülde eksi 351,6 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 371 milyar dolar açık vermişti.



Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,7 artışla 101,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 8,8 yükselişle 96,6 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,3 artışla 51,1 milyara ulaştı.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,9 artışla 157,4 milyar dolara yükseldi.



Portföy yatırımları 138 milyar dolar



Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalışla 138 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,1 artışla 31,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12 azalışla 16,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,3 artışla 49,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,5 azalarak 303,8 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,7 artarak 33,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 3,6 azalarak 13,5 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 13 azalarak 71 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5 azalarak 101,3 milyar dolara düştü.