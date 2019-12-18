Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin ekim ayında yurt dışı varlıkları 247,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 588,7 milyar dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.



Buna göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 8,1 artışla 247,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 azalışla 588,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ekimde eksi 341 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 370,4 milyar dolar açık vermişti.



Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 sonuna göre yüzde 12,4 artışla 104,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,8 yükselişle 93 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,9 artışla 46,5 milyara ulaştı.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 sonuna göre yüzde 5,3 artışla 156,6 milyar dolara yükseldi.



Portföy yatırımları 131,8 milyar dolar



Portföy yatırımları 2018 sonuna göre yüzde 5,8 azalışla 131,8 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 sonuna göre yüzde 1,6 azalışla 29 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,3 azalışla 15,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,9 artışla 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 300,3 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, aynı dönemde yüzde 6,9 artarak 34,2 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 2,4 azalarak 13,7 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 15,3 azalarak 69,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 gerileyerek 101,7 milyar dolara düştü.