Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin 2019 yılının kasım ayında yurt dışı varlıkları 248,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 595,2 milyar dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.



Buna göre, kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 8,3 artışla 248,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,5 azalışla 595,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, kasımda eksi 347 milyar dolar oldu. Net UYP, 2018 yıl sonunda 369,3 milyar dolar açık vermişti.



Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 sonuna göre yüzde 12,7 artışla 104,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,8 yükselişle 93,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 artışla 45,5 milyar dolara ulaştı.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 sonuna göre yüzde 10,3 artışla 163,9 milyar dolara yükseldi.



Portföy yatırımları 135,7 milyar dolar



Portföy yatırımları 2018 sonuna göre yüzde 3 azalışla 135,7 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 sonuna göre yüzde 6,5 artışla 31,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 15 azalışla 15,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,5 artışla 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 sonuna göre yüzde 4,6 azalarak 295,6 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, aynı dönemde yüzde 7,2 artarak 34,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 2 azalarak 13,8 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 16,1 azalarak 67,9 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5,3 gerileyerek 100,9 milyar dolara düştü.