Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin nisan ayında yurt dışı varlıkları 225,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 550,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,9 azalışla 225,8 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 8,1 düşüşle 550,2 milyar dolara geriledi.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışı yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, nisanda eksi 324,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 345,0 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi, nisanda 2019 sonuna göre yüzde 18,3 azalarak 86,3 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9 gerileyerek 86,5 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,1 azalışla 45,1 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle nisanda geçen yıl sonuna göre yüzde 9,5 düşüşle 145,0 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 115,7 milyar dolar

Portföy yatırımları, nisanda 2019 sonuna göre yüzde 14,8 azalışla 115,7 milyar dolar oldu.

Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 32 azalarak 22,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 45,6 gerileyerek 8,4 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1,4 artarak 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar ise nisanda 2019 sonuna göre yüzde 4,2 azalarak 289,5 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 7,5 azalarak 32,2 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı yüzde 4,5 artarak 14,2 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku nisanda geçen yıl sonuna göre yüzde 3 azalışla 65,2 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,9 düşüşle 95,4 milyar dolar oldu.