Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri - Son Dakika

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin nisan ayında yurt dışı varlıkları 225,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 550,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri, System.String[]

Türkiye'nin nisan ayında yurt dışı varlıkları 225,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 550,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,9 azalışla 225,8 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 8,1 düşüşle 550,2 milyar dolara geriledi.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışı yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, nisanda eksi 324,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 345,0 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi, nisanda 2019 sonuna göre yüzde 18,3 azalarak 86,3 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9 gerileyerek 86,5 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,1 azalışla 45,1 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle nisanda geçen yıl sonuna göre yüzde 9,5 düşüşle 145,0 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 115,7 milyar dolar

Portföy yatırımları, nisanda 2019 sonuna göre yüzde 14,8 azalışla 115,7 milyar dolar oldu.

Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 32 azalarak 22,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 45,6 gerileyerek 8,4 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1,4 artarak 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar ise nisanda 2019 sonuna göre yüzde 4,2 azalarak 289,5 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 7,5 azalarak 32,2 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı yüzde 4,5 artarak 14,2 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku nisanda geçen yıl sonuna göre yüzde 3 azalışla 65,2 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,9 düşüşle 95,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek         
15:38
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak         
15:32
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti         
15:29
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı         
15:25
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı         
15:17
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu         
15:07
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:52
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi         
14:51
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı         
14:49
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi         
14:42
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü         
14:35
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)         
14:33
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı         
14:33
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
14:27
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi         
14:18
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı         
14:16
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi         
14:16
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek 2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek         
14:12
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü         
13:57
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı         
13:49
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 17:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei