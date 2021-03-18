Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı - Son Dakika

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

18.03.2021 10:31
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı, System.String[]

Türkiye'nin ocak sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 246,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 638,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ocak sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 246,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 638,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,3 artışla 246,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,9 azalışla 638,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ocakta eksi 392,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 404,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,6 artışla 95,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,6 artışla 97,5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 15,2 artışla 48,3 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,5 azalışla 201,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 123,3 milyar dolar

Portföy yatırımları, ocakta 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,3 artışla 123,3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 0,9 azalışla 28,9 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 10,8 artışla 9,5 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7,4 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 0,2 artarak 314,0 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 3,3 artarak 34,4 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 9,4 yükselerek 17,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 azalarak 63,7 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,5 düşüşle 96,3 milyar dolara indi.

Türkiye, Yatırım, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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