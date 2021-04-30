Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi - Son Dakika

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi

30.04.2021 17:06
Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi, System.String[]

Erzincan Kemaliye Tarihî Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları da Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklendi.

Türkiye'nin 2020 yılında güncellenen listede 83 varlığı bulunuyordu.

Kemaliye Tarihî Kenti

Kemaliye ilçesi, tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan kendisine özgü kent dokusu, mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkıyor.

Doğayı yapılaşmada temel unsur olarak gören bir anlayışla topografyaya oturan yerleşim, Fırat Nehri'nden itibaren yükselen üç ana sekiden oluşuyor. Fırat Nehri, kentsel mekân kurgusunu ve mimariyi etkilemiş; yerleşim birimleri bu etkiye göre oluşturulmuş ve tasarlanmış durumda.

Kemaliye yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçası olan ve tüm uzunluğu ile yaklaşık 35 kilometre olan Karanlık Kanyon da nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşıyor.

Bu haliyle Karanlık Kanyon dünyadaki ilk beş derin kanyon arasında yer alıyor.

Karanlık Kanyon, gerek jeolojik yapısıyla, gerekse sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş "Taş Yol" u ile istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip. 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol, 400-500 metre yüksekliğe sahip büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşuyor ve dünyadaki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunuyor.

Kemaliye yerleşim merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisi'nde de eski Türk izlerine rastlanıyor.

Dilli Vadisi içerisinde yer alan petroğlifler ve damgalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeriyor.

Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları

Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken örneklerini sunan Tur Abdin Bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık ediyor.

Bir kireçtaşı plato olan Tur ?Abdin, çeşitli dönemlere ait yaklaşık seksen köy ve yetmiş manastırın yer aldığı eşsiz bir kültürel peyzaja sahip.

Seri adaylık için seçilen manastır ve kiliseler ise, Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi.

Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8'inci yüzyıllara tarihlenen bu yapılar bölgenin karakterinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Çevresindeki teraslı üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici bir peyzaj oluşturuyor.

Türkiye'deki farklı inançlara ait zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor.ürkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi.

Erzincan Kemaliye Tarihî Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları da Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklendi.

Türkiye'nin 2020 yılında güncellenen listede 83 varlığı bulunuyordu.

Kemaliye Tarihî Kenti

Kemaliye ilçesi, tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan kendisine özgü kent dokusu, mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkıyor.

Doğayı yapılaşmada temel unsur olarak gören bir anlayışla topografyaya oturan yerleşim, Fırat Nehri'nden itibaren yükselen üç ana sekiden oluşuyor. Fırat Nehri, kentsel mekân kurgusunu ve mimariyi etkilemiş; yerleşim birimleri bu etkiye göre oluşturulmuş ve tasarlanmış durumda.

Kemaliye yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçası olan ve tüm uzunluğu ile yaklaşık 35 kilometre olan Karanlık Kanyon da nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşıyor.

Bu haliyle Karanlık Kanyon dünyadaki ilk beş derin kanyon arasında yer alıyor.

Karanlık Kanyon, gerek jeolojik yapısıyla, gerekse sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş "Taş Yol" u ile istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip. 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol, 400-500 metre yüksekliğe sahip büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşuyor ve dünyadaki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunuyor.

Kemaliye yerleşim merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisi'nde de eski Türk izlerine rastlanıyor.

Dilli Vadisi içerisinde yer alan petroğlifler ve damgalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeriyor.

Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları

Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken örneklerini sunan Tur Abdin Bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık ediyor.

Bir kireçtaşı plato olan Tur ?Abdin, çeşitli dönemlere ait yaklaşık seksen köy ve yetmiş manastırın yer aldığı eşsiz bir kültürel peyzaja sahip.

Seri adaylık için seçilen manastır ve kiliseler ise, Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi.

Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8'inci yüzyıllara tarihlenen bu yapılar bölgenin karakterinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Çevresindeki teraslı üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici bir peyzaj oluşturuyor.

Türkiye'deki farklı inançlara ait zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi

Erzincan, Kemaliye, Türkiye, Mardin, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Turizm Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası
Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu         
17:18
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi         
16:59
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük         
15:48
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı         
11:02
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak         
10:54
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 18:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement