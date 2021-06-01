Üye Girişi
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti - Son Dakika

Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti

01.06.2021 17:24
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti, System.String[]

Züccaciye sektörünün önemli markalarından Bernardo, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla 18 Mayıs tarihi itibariyle iflas etti. Şirketin tasfiye işlemleriyle ilgili olarak İstanbul 1. İflas Dairesi yetkilendirildi.

Bernardo'nun temelleri 1984 yılında Güner Sözen ve oğulları Nurettin ve Ömer Sözen tarafından Bağdat Caddesi'nde açılan bir züccaciye mağazasıyla atıldı. Zaman içinde sektörde kendine güçlü bir yer edinen firma, hızlıca mağazalaşmaya başladı. Kısa sürede 35 ilde 23'ü franchise olmak üzere toplam 122 mağazaya ve 150 satış noktasına ulaştı.

2018'DE KONKORDATOYA BAŞVURULDU

Birçok AVM'de mağazası bulunan Bernardo'da 850 kişi istihdam ediliyordu. Ancak 2018 yılında şirketin mali yapısında bozulmalar başladı. 2018'in Ekim ayında da konkordatoya başvuruldu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi bu süreçte şirkete konkordato komiserleri atayarak tedbir kararı aldı.

2018 yılında şirketten yapılan açıklamada özetle, "Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit sıkışıklığı, döviz ve faizde görülen aşırı yükseliş ve bankaların kredi imkanlarını kısıtlaması sonucunda, şirketimiz gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır.

Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir. Tedarikinin çok büyük bölümünü yurt içinden sağlayan Bernardo, yüzde 100 milli sermayeli bir Türk markasıdır. Konkordato başvurumuza aldığımız tedbir kararı ile yeniden yapılandırma sürecimizi başlatmış bulunuyoruz.

Yeniden yapılandırma sürecimizin hedefi, tüm çalışanlarımız, finans sektöründe birlikte hareket ettiğimiz partnerlerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bayilerimizin çıkarlarını koruyarak şirketimizin varlığını sürdürmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmaktır" denildi.

FAALİYETTE OLAN MAĞAZALARI DA MÜHÜRLENDİ

Tabi şirket için koruma tedbirleri alındı. Yeniden yapılandırma süreci başladı. Ancak pandemi nedeniyle mağazalar tam anlamıyla hizmet veremeyince süreç istendiği gibi ilerlemedi. 150 olan satış noktası sayısı bu süreçte 24'e kadar indi.

Bernardo'nun internet sitesindeki mağaza adreslerine bakılır ise bu rakam 8'e kadar inmişti. Sektörün önemli markalarından Bernardo İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla 18 Mayıs 2021 saat 14.06 itibariyle iflas etti. Şirketin tasfiye işlemleriyle ilgili olarak İstanbul 1. İflas Dairesi yetkilendirildi.

Tasfiye işlemlerini bu daire yürütecek. Karar sonrası Bernardo'nun faaliyette olan mağazaları da İstanbul 1. İflas Müdürlüğü tarafından mühürlenerek kapatıldı. (Para dergisi)

Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti

İflas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:53 O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi
16:44 Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:34 Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
16:21 Among Us karakterine benzeyen nugget 35 bin dolar değerinde
Ali Koç'tan şampiyonluk fırsatını tepen futbolculara yaylım ateşi: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç'tan şampiyonluk fırsatını tepen futbolculara yaylım ateşi: Kafaya taktım, gidecekler         
17:23
İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir         
17:17
14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi         
16:55
Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar         
16:45
Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi         
16:34
Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz         
16:09
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor         
15:22
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
14:30
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 17:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement