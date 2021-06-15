Üye Girişi
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu - Son Dakika

Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu

15.06.2021 10:57
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu, System.String[]

Türkiye'de Alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde modern tesislerde üretilen Türk Somonları Avrupa ve Rusya'dan sonra Japonya, Amerika ile Kanada'ya da ihracat edilerek hem şehrin hem ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'de Alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde modern tesislerde üretilen Türk Somonları Avrupa ve Rusya'dan sonra Japonya, Amerika ile Kanada'ya da ihracat edilerek hem şehrin hem ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya Barajlarında hem üretim hem de istihdam her geçen gün artıyor. Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerde Alabalık üretimi yıllık 25 bin tona ulaşırken, Somon'da da üretim 3 bin ton oldu. Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa'ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracat ise Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne bağlı tesislerden yapılıyor. Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Amerika, Kanada, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracatını gerçekleştirerek hem kentin hem bölgenin hem de ülkenin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl işledikleri 11 bin ton balığın 3 bin tonunu yurt dışına pazarlayan firma, bu yıl yağışın az olmasından dolayı su seviyesinin 13 metre düştüğünü ve bundan etkilenmemek için gerekli koşulların sağlanması neticesinde aynı hedefi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. İşleme fabrikalarında bir çok kadın istihdamına yer verilirken, baraj göllerindeki tesislerde de de erkekler mesai yapıyor.

450 kişi istihdam ediliyor

Geçen seneki üretim ve ihracat ile ilgili bilgi veren Fabrika Müdürü Deniz Erden, "Balıklarımız, Keban ilçesinde bulunan lokasyonda çiftliklerimizden gelmektedir. Aynı şekilde yine ilçede üretim gösteren diğer yetiştiricilerimizin de balıklarını işliyoruz. Burada günlük işleme kapasitemiz 70 ton porsiyon, 30 ton somon işleyebiliyoruz. Bu somonları fileto, iç alma, donuk ve taze olarak üretim yapıyoruz. 2020 yılında yerli üreticilerimizle beraber 11 bin ton balık işledik. Buradan 3 bin ton ihracat yaptık. Yine bin 500 ton iç piyasaya balık sattık. Şuanda fabrika içerisinde 300 personel çiftliklerle beraber toplamda 450 personel çalışmakta. 2021 yılının sonunda kadar 10 bin ton balık üretmeyi ve bunlardan da yine 3 bin ton ihracat hedefimiz var" dedi.

Avrupa ve Rusya'dan sonra Japonya ve ABD'ye de ihracat yapıldı

Neredeyse dünyanın her yerine balık ihracatında bulunduklarını ve bunun da ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Erden, "Geçtiğimiz yıl, Avrupa ve Rusya'ya ihracat yaparken bu yılki satışlarımızda Japonya, Amerika ve Kanada da hedeflerimiz arasında ve bunları da gerçekleştirdik. Şuanda Japonya'ya taze, çiğ tüketim standardına uygun somon fileto üretmekteyiz. Bu somon filetoları sıfır kılçıklı, mikrobiyolojik kriterleri üretime ve gıda kalitesine uygun bir şekilde üretiyoruz. Bu balıklar, vakum ambalajlarda Japonya başta olmak üzere Amerika ve Kanada'ya satışları yapılmaktadır. Bugün de içi alınmış taze somon ihracatımız var. Buradan taze olarak gidiyor, 14 gün içerisinde tüketime Rusya'da sağlanıyor. Bugün Rusya'ya ihracat yapacağız. Yıl boyu üretim yapıyoruz ve Keban üretim için çok uygun bir bölge. Ayrıca yaptığımız somonlarda ve porsiyonlarda hiçbir atık çöpe gitmiyor. Tüm atıklarımız değerlendiriliyor. Yine somonda aynı şekilde kılçık dediğimiz zincir kemikleri, yüzgeçler de ihracat ediliyor. Tüm atıklarımızı değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kuraklıktan dolayı sıkıntı var

Fabrika tesisinin bölgeye ciddi anlamda istihdam sağladığını belirten Su Ürünleri Mühendisi İbrahim Özel ise " Malatya, Arguvan, Arapgir, Keban, Elazığ bölgelerinden gelen, sahada çalışan 120 personel var. Genelde porsiyon şeklinde alabalık üretimi yapıyorduk. Şimdi 3 kilogram ağırlığında Türk somonu üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin ton hedefimiz var ve buna da ulaşıyoruz. İhracat yapılıyor. Bu da Keban, Elazığ ve ülkemize katkısı oluyor. Bu sene kuraklıktan dolayı su kıtlığı var. Su seviyemiz yaklaşık 13 metre düşük. 2014 yılında bu seviyelerdeydi. Bayramda 9 gün türbinleri kapatmışlar ve sonucunda sıcak su tepmesi olmuştu. Biz bu sene bayramda minimum iki türbinin çalışmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu
Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır 11:34 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın 11:31 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası 11:10 Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 10:26 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı

Son Dakika Haberleri
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı
11:33 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
11:32 Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık
11:30 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık         
11:33
EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum         
11:21
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 13:01:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin üretim merkezi Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement